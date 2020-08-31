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"Танці з зірками-2020": как прошел первый выпуск шоу

Сегодня, 00:42

30 августа состоялся первый эфир танцевального проекта

В воскресенье, 30 августа, состоялся первый прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020". В новом сезоне за кубок будут сражаться 14 пар, танцевальные способности которых оценивает жюри, а именно: Екатерина Кухар, Влад Яма, Григорий Чапкис.

Напомним, участники нового сезона "Танцы со звездами-2020" Олег Винник, Надежда Мейхер, Дарья Петрожицкая и другие. Ранее мы публиковали полный список звездных участников шоу.

Далее в материале узнайте, вышла ли на паркет заразившаяся коронавирусом Ольга Фреймут, и как прошел первый выпуск шоу "Танці з зірками-2020".

Первыми на паркет вышли Юлия Санина и Дмитрий Жук. Они открыли первый эфир страстным Ча-ча-ча, за которое получили от судей 21 балл.

Вторыми для зрителей танцевали Арам Арзуманян и Антонина Руденко. Пара исполнила фьюжн. Старания конкурсантов судьи оценили в 22 балла.

Следующими на паркет нового сезона "Танців з зірками" вышли Позитив и Юлия Сахневич. Венский вальс принес им 21 балл.

alyona alyona и ее партнер Юрий Гурич впечатлили зрителей огненной сальсой. А вот жюри оценили их танец всего в 16 баллов.

Далее еще один венский вальс представили лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец и его партнерша Яна Цыбульская. Пара заработала 17 баллов.

Экс-участница золотого состава группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер снова вернулась на проект. В этом сезоне артистка танцует с Кириллом Васюком. Румбу жюри оценило в 26 баллов.

Еще одна бывшая участница "ВИА Гры" Санта Димопулос вышла на паркет с Максом Леоновым. Они исполнили самбу, которая принесла им в сумме 28 баллов.

Слава Каминская стала участницей "Танців з зірками-2018", но не вышла на паркет из-за травмы спины. В этом году вокалистка "НЕАНГЕЛОВ" танцует с Дмитрием Дикусаром. В первом эфире пара показала страстный фокстрот, заработав баллов.

Сергей Мельник и Аделина Дели станцевали "огненную" румбу. Грациозное и жаркое исполнение конкурсантов не оставило равнодушной Екатерину Кухар, которая отметила, что футболисту все же не хватает мастерства. Сергей и Аделина получили 21 балл.

Следующими в павильоне танцев приветствовали Тараса Цімбалюка и Яну Заец. Их первым танцем нового сезона стало чувственное контемпорари. А первая оценка пары – 26 баллов.

Ведущий Дмитрий Танкович и беременная Илона Гвоздева порадовали зажигательным Ча-ча-ча. Напомним, что танцовщица находится на 8-м месяце беременности. Танцевать в таком положении – это как совершить подвиг, считает Григорий Чапкис. Илона и Дмитрий заработали 19 баллов.

Следующими в первом эфире "Танців з зірками-2020" выступили Ольга Фреймут и Илья Падзина. Пара находится на самоизоляции из-за коронавируса. За трогательный "домашний" фокстрот пара получила 26 баллов.

Олег Винник и Алена Шоптенко поразили судей и зрителей своим номером. Во время танго певец успевал не только танцевать, но и петь. Страстный номер пары Олега и Алены оценили в 25 баллов.

Согласно турнирной таблице, лидерами первого эфира "Танців з зірками-2020" стали Санта Димопулос и Максим Леонов. У них 26 баллов.

Результаты первого прямого эфира
Фото: instagram.com/tanci1plus1/

По правилам шоу в этом выпуске проект не покидает ни одна пара, однако уже в следующее воскресенье зрителям придется попрощаться с двумя участниками.

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