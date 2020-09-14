"Танці з зірками-2020": как прошел третий выпуск шоу

Самые интересные подробности прямого эфира

В воскресенье, 13 сентября, состоялся третий прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020", которое ранее покинули Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева. В этом выпуске приглашенной судьей стала певица Надя Дорофеева, а ее муж Владимир Дантес был ведущим на балконе.

Темой очередного прямого эфира была любовь. Свои танцы участники посвящали любимым и делились личными историями. Как прошел третий выпуск нового сезона "Танців з зірками", узнайте далее в материале.

Первыми на паркет вышли Арам Арзуманян и Антонина Руденко с зажигательной сальсой в стиле индийского кино.Судьи высоко оценили танец и подарили паре 36 баллов.

Фокстрот Юлия Санина посвятила своему супругу Валу Бебко. Напомним, что партнер Юлии на паркете – Дмитрий Жук. Влад Яма назвал танец пары идеальным, с ним согласился и Григорий Чапкис. Оценка Юлии и Дмитрия – 37 баллов.

Третий танец на вечере любви презентовали alyona alyona и Юрий Гурич. Екатерина Кухар не оценила хип-хоп участников, поставив им низкую оценку. В сумме у пары 27 баллов.

Позитив и Юлия Сахневич станцевали аргентинское танго. Влад Яма отметил мастерство пары, а общая оценка участников – 32 балла.

Следующими вышли на паркет Сергей Мельник и Аделина Дели. Они исполнили ча-ча-ча, которое, впрочем, вызвало много замечаний у Влада Ямы и Екатерины Кухар. У пары 30 баллов.

Страстную румбу для своего любимого мужа станцевала Санта Димопулос с партнером Максом Леоновым. Все четверо судей назвали танец одним из лучших, поставив им общую оценку 27 баллов.

Далее венский вальс представили Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Танец экс-"ВИА-Гра" также посвятила своему мужу, о котором впервые рассказала публично. Оценка пары – 36 баллов.

На "Танцях з зірками-2020" появились Ольга Фреймут и Илья Падзина, которые переболели коронавирусом. Первый танец пары на паркете получил оценку 29 баллов.

Дарья Петрожицкая со своим партнером Игорем Гелуненко все еще находятся на самоизоляции. Актриса посвятила танец своему бывшему парню, также участнику этого сезона "Танців з зірками", Тарасу Цимбалюку. Вальс судьи оценили в 30 баллов.

Джайв Тараса Цимбалюка и Яны Заец закончился предложением руки и сердца. Актер в прямом эфире позвал свою любимую по имени Тина замуж, и та ответила согласием. Общий балл Тараса и Яны – 32.

Далее на паркет для исполнения контемпорари вышли Слава Каминская и Дмитрий Дикусар. Во втором эфире движения участницы "НЕАНГЕЛОВ" раскритиковала Екатерина Кухар. На этот раз номер пары не понравился Григорию Чапкису. В сумме у Славы и Дмитрия – 26 баллов.

Сергей Танчинец и Яна Цыбульская танцевали для жены музыканта. Пасодобль пара исполнила под композицию группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Без неї ніяк. Драйвовый номер біл оценен в 28 баллов.

Последним танцем этого прямого эфира стал венский вальс Олега Винника и Алены Шоптенко. Пару похвалили все члены жюри, поставив им 35 баллов.

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в третьем выпуске узнайте здесь.

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