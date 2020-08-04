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Танці з зірками-2020: названы партнерши Позитива и Сергея Танчинца

Сегодня, 15:12

Артисты выйдут на паркет с уже знакомыми многим танцовщицами

Стало известно, с кем выйдут на паркет звездные участники нового сезона шоу "Танці з зірками-2020" Позитив и Сергей Танчинец. Об этом сообщил Позитив (Алексей Завгородний) на своей странице в Instagram.

Артист опубликовал видеозаставку нового сезона шоу. В ролике ведущий проекта Юрий Горбунов объявил, что Позитив будет выступать вместе с уже многим знакомой танцовщицей и хореографом Юлией Сахневич.

Позитив и Юлия Сахневич
Позитив и Юлия Сахневич
Фото: instagram.com/positiff, instagram.com/juli_sakhnevych

"Готовы рвать паркет "Танців з зірками" на маленькие щепки", – написал Позитив и отметил в публикации Юлию Сахневич.

INSTAGRAM

Сергей Танчинец также поделился роликом, где сообщается, что он будет танцевать с Яной Жук (Цибульской).

"Ми тут з Яною Жук трошки потанцювали. Ну, не тільки ми,звісно", – подписал артист видео на своей странице.

Сергей Танчинец и Яна Жук
Сергей Танчинец и Яна Жук
Фото: instagram.com/sergii_tanchynets, instagram.com/tsybulskayana

Напомним, новый сезон шоу "Танці з зірками" зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис.

Ранее стало известно, с кем выйдут на паркет Дмитрий Танкович и alyona alyona. Мы также сообщали, что Андре Тан отказался от участия в шоу "Танці з зірками-2020".

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