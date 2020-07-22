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Танці з зірками-2020: объявлены имена партнеров Надежды Мейхер и Санты Димопулос

Сегодня, 14:00

Известные танцоры будут помогать певицам бороться за победу

На днях стало известно имя партнерши Олега Винника, который присоединился к шоу "Танці з зірками" в новом сезоне. А вчера были объявлены имена партнеров певиц и экс-солисток группы "ВИА Гра" Надежды Мейхер и Санты Димопулос, которые будут бороться за победу на паркете танцевального шоу.

Партнером Санты Димопулос станет известный танцор, хореограф и вице-чемпион Украины и мира по латиноамериканским танцам Макс Леонов. Танцор уже знаком зрителю по предыдущим сезонам "Танців з зірками". Танцор поделился фотографией с Сантой Димопулос в своем Instagram.

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Надежда Мейхер будет танцевать с чемпионом Европы WDC в категории профессионалы по латиноамериканскому шоу, Кириллом Васюком. Для Кирилла это первое участие в шоу, однако на его счету множество побед и призов на международных турнирах.

Фото: скриншот instagram.com/kyryll_v

Сегодня стало известно, что актриса Дарья Петрожицкая – пятая участница "Танців з зірками-2020".

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Надежда Мейхер Санта Димопулос Танці з зірками
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