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"Танці з зірками-2020": Олега Винника и Алену Шоптенко дисквалифицировали в шестом эфире

Сегодня, 23:42

Пара не вышла на паркет из-за болезни

В шестом выпуске "Танців з зірками-2020", 4 октября, Олега Винника и Алену Шоптенко, которые заразились коронавирусом, дисквалифицировали. Пара не появилась на паркете второй эфир подряд, из-за чего, согласно правилам, они должны покинуть проект.

Во время прямого эфира на связь со студией вышли Олег и Алена. Оба находятся на самоизоляции и не могут танцевать.

"Мне намного лучше, но танцевать сегодня я бы не смог... Это нереально. Я знаю, что Алена, моя партнерша, чувствует себя намного хуже", – сказал певец.

Алена Шоптенко рассказала, что у нее высокая температура и кашель. Врачи рекомендуют ей отказаться от физических нагрузок. "Пока врачи говорят, что нельзя в таком состоянии работать... Хочется, чтобы это скорее все закончилось", – высказалась партнерша Олега Винника.

Алена Шоптенко и Олег Винник
Алена Шоптенко и Олег Винник
Фото: instagram.com/tanci1plus1

Вскоре стало известно, что пару дисквалифицировали. Ведь по правилам шоу, если участник два раза не танцует – он покидает "Танці з зірками".

"По состоянию здоровья Олег Винник и Алена Шоптенко не смогли сегодня продемонстрировать свой танец. К сожалению, пара вынуждена покинуть проект", – сообщается в посте, опубликованном в Instagram.

Олег Винник согласился с правилами, добавив, что ему очень жаль покидать танцы. Певец также отдал все голоса зрителей за их с Аленой пару другим участникам этого сезона – Ольге Фреймут и Ильи Падзине.

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