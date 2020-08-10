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Танці з зірками-2020: Ольга Фреймут примет участие в шоу

Сегодня, 12:41

Телеведущая стала последней звездной участницей проекта

Знаменитая украинская телеведущая Ольга Фреймут примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками-2020". Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Ольга стала последней участницей шоу "Танці з зірками" и завершила челлендж. Фреймут опубликовала короткий ролик, где сообщает о своем участии в проекте.

INSTAGRAM

В комментариях к публикации поклонники Ольги Фреймут пришли в восторг от этой новости: "Ура, будем болеть за вас", "Наконец-то "танцы" станут действительно звездными", "Ура, вы прекрасны", "Уверена, что вы станете победительницей!", "Ждем с нетерпением", "Круто! Вот это новость", "Супер, вы точно победите".

Новый сезон шоу "Танці з зірками" зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис.

Напомним, ранее мы сообщали, что были названы две участницы шоу, которые станцуют с Арамом Арзуманяном и Сергеем Мельником.

Ранее Алексей Завгородний из группы "Время и Стекло" сообщил своим поклонникам радостную новость: он примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками".

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