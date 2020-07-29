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Танці з зірками-2020: певица alyona alyona примет участие в шоу

Сегодня, 13:33

Знаменитость выйдет на паркет уже этой осенью

Знаменитая украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая скинула 10 кг и показала фото после месяца тренировок, примет участие в шоу "Танці з зірками-2020". Этой новостью рэперша поразила своих поклонников в новом ролике, опубликованном в Instagram. 29-летняя знаменитость сказала, что приняла вызов от ведущего Дмитрия Танковича и уже скоро выйдет на паркет.

alyona alyona примет участие в "Танцах со звездами"
alyona alyona примет участие в "Танцах со звездами"
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Знаменитость приняла челлендж от предыдущего участника и по этому поводу записала яркое видео. Рэп-исполнительница надела эффектный леопардовый костюм и передала вызов своему коллеге – участнику группы MOZGI и "Время и Стекло" Позитиву.

"Скоро буду раздавать на паркете", – заинтриговала фанатов своим предстоящим появлением на шоу alyona alyona.

Знаменитость получила большую поддержку от поклонников, которые были одновременно и шокированы, и невероятно рады услышать такую новость.

A post shared by Альона (@alyona.alyona.official) on

Аlyona alyona выйдет на паркет уже этой осенью, чтобы побороться за победу в ярком шоу. Новый сезон шоу "Танці з зірками" обещает стать незабываемым для зрителей. Все больше самых ярких украинских звезд присоединяются к проекту. Ранее мы рассказали о всех звездных участниках шоу, которые уже согласились на участие в проекте.

Смотрите в сюжете о новом мини-альбоме певицы – "В хаті МА":

Ранее alyona alyona вместе с Pianoboy, Дантесом, Надей Дорофеевой и другими селебрити снялась в карантинном клипе O.Torvald.

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