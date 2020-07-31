Танці з зірками-2020: Позитив из группы "Время и Стекло" примет участие в шоу

Артист передал эстафету солисту группы "Беz обмежень" Сергею Танчинцу

Алексей Завгородний, более известный как Позитив из группы "Время и Стекло", сообщил своим поклонникам радостную новость: артист примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками".

На своей странице в Instagram Алексей опубликовал забавное видео: в ролике артист, где бы он ни был – в автомобиле, в студии или дома, слышит, как играет фирменная музыка из шоу "Танці з зірками". Мелодия будто намекает Алексею, что он – следующий участник. В конце видео Позитив сообщил, что он принимает челлендж и передает его солисту группы "Беz обмежень" Сергею Танчинцу.

"Ну что, увидимся на паркете! Я принимаю #танціззіркамиchallenge от alyona alyona и передаю его Сергею Танчинцу", – заявил артист в описании к видео.

INSTAGRAM

Поклонники Позитива обрадовались такой новости и пообещали артисту болеть за него на шоу.

Напомним, новый сезон шоу "Танці з зірками" зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис.

Ранее стало известно, с кем выйдут на паркет Дмитрий Танкович и alyona alyona. Мы также сообщали, что Андре Тан отказался от участия в шоу "Танці з зірками-2020".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться