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Танці з зірками-2020: Позитив из группы "Время и Стекло" примет участие в шоу

Сегодня, 13:40

Артист передал эстафету солисту группы "Беz обмежень" Сергею Танчинцу

Алексей Завгородний, более известный как Позитив из группы "Время и Стекло", сообщил своим поклонникам радостную новость: артист примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками".

На своей странице в Instagram Алексей опубликовал забавное видео: в ролике артист, где бы он ни был – в автомобиле, в студии или дома, слышит, как играет фирменная музыка из шоу "Танці з зірками". Мелодия будто намекает Алексею, что он – следующий участник. В конце видео Позитив сообщил, что он принимает челлендж и передает его солисту группы "Беz обмежень" Сергею Танчинцу.

"Ну что, увидимся на паркете! Я принимаю #танціззіркамиchallenge от alyona alyona и передаю его Сергею Танчинцу", – заявил артист в описании к видео.

INSTAGRAM

Поклонники Позитива обрадовались такой новости и пообещали артисту болеть за него на шоу.

Напомним, новый сезон шоу "Танці з зірками" зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис.

Ранее стало известно, с кем выйдут на паркет Дмитрий Танкович и alyona alyona. Мы также сообщали, что Андре Тан отказался от участия в шоу "Танці з зірками-2020".

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