Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Танці з зірками-2020: примет ли участие в шоу Андре Тан

Сегодня, 10:52

Дизайнер записал видеообращение

Недавно стало известно, что в новом сезоне шоу "Танці з зірками" примет участие шоумен и ведущий Дмитрий Танкович. Он передал эстафету участия alyona alyona, которая также согласилась выйти на паркет. Кроме рэп-исполнительницы, шоумен бросил вызов украинскому дизайнеру Андре Тану.

На своей странице в Instagram Андре Тан сообщил, что не будет участвовать в шоу. Сейчас дизайнер находится в Италии, где выбирает ткани для новых коллекций.

"Все попали, но не я! Моя страсть и мое хобби – это делать женщин красивыми. Сейчас я отбираю ткани на фабриках Италии для своей новой коллекции. И поверьте, она вас поразит! С нетерпением жду нового сезона "Танці з зірками", но я НЕ принимаю #танціззіркамиchallenge от Дмитрия Танковича", – подписал ролик дизайнер.

INSTAGRAM

"Круто!Деликатно!и Красиво! Молодец! Италия тебя спасла Андре", "Каждый должен заниматься своим делом, правильно Андре, делай нас, женщин, красивых, мы Вас обожаем", "Красиво ты его отшил. Правильно, каждый должен заниматься своим делом", – написали поклонницы Андре.

Напомним, новый сезон шоу "Танці з зірками" зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис. Екатерина Кухар в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle рассказала, как будет судить участников в новом сезоне.

Мы также сообщали, что стали известны имена партнеров в "Танцях з зірками" Юлии Саниной и Славы Каминской.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Андре Тан Танці з зірками
Реклама

Новости партнеров

Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Самая красивая легкоатлетка в мини ошеломила длиной ног
Самая красивая легкоатлетка в мини ошеломила длиной ног
Хлистун и Михайлюк не скрывают свой роман
Хлистун и Михайлюк не скрывают свой роман
7 повседневных вещей, которые тормозят развитие ребенка
7 повседневных вещей, которые тормозят развитие ребенка

Популярные статьи

Сегодня, 11:44Travel

В какие страны украинцы смогут полететь летом 2020 года

Сегодня, 10:00Шоу-бизнес

Олегу Виннику – 47: ответы на самые популярные google-запросы

Сегодня, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 31 июля: Водолеям нужно планировать встречи, а Рыбам – не суетиться

Вчера, 19:42Events

Гороскоп на завтра 31 июля 2020 года: кто из знаков зодиака найдет то, что потерял

Вчера, 17:48Travel

Отдых в Затоке: преимущества украинского черноморского курорта

Вчера, 16:08Шоу-бизнес

Арнольду Шварценеггеру – 73: интересные факты из биографии и правила жизни "железного Арни"

Вчера, 14:11Шоу-бизнес

День дружбы-2020: ТОП-7 звездных подружек

Вчера, 10:00Events

День ангела Марины-2020: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

Вчера, 09:27Events

День дружбы-2020: яркие открытки, стихи и поздравления

Вчера, 05:55Fun

24-летний мужчина "увидел себя" на снимке столетней давности

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня 30 июля: Стрельцам нужно выделить приоритеты, а Козерогам – качественно отдохнуть

29 июляEvents

Ильин день-2020: почему нельзя купаться, запреты и обряды

29 июляFun

Реакция матери на беременность дочери-школьницы стала хитом в Сети: видео

29 июляТехно

Пентагон признал НЛО внеземными объектами

29 июляПсихология

Гороскоп на сегодня 29 июля: Весам можно планировать важные дела, а Скорпиону – держать себя в руках

28 июляСмотрите на OLL.TV

ТОП-5 потрясающих мультфильмов, от которых ваши дети будут в восторге

Новости партнеров

Любимица Ямы из «Танців з зірками» показала совершенное тело
Любимица Ямы из «Танців з зірками» показала совершенное тело
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Елена Кравец огорошила выходкой на сцене
Елена Кравец огорошила выходкой на сцене
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Не вошли в Playboy: в Сеть слили горячие фото Бузовой
Не вошли в Playboy: в Сеть слили горячие фото Бузовой
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Невестка Пугачевой похвасталась интимной фотосессией с мужем
Невестка Пугачевой похвасталась интимной фотосессией с мужем
Звезды, которые вышли замуж по "залету": топ семейных фото
Звезды, которые вышли замуж по "залету": топ семейных фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять