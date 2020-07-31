Танці з зірками-2020: примет ли участие в шоу Андре Тан

Дизайнер записал видеообращение

Недавно стало известно, что в новом сезоне шоу "Танці з зірками" примет участие шоумен и ведущий Дмитрий Танкович. Он передал эстафету участия alyona alyona, которая также согласилась выйти на паркет. Кроме рэп-исполнительницы, шоумен бросил вызов украинскому дизайнеру Андре Тану.

На своей странице в Instagram Андре Тан сообщил, что не будет участвовать в шоу. Сейчас дизайнер находится в Италии, где выбирает ткани для новых коллекций.

"Все попали, но не я! Моя страсть и мое хобби – это делать женщин красивыми. Сейчас я отбираю ткани на фабриках Италии для своей новой коллекции. И поверьте, она вас поразит! С нетерпением жду нового сезона "Танці з зірками", но я НЕ принимаю #танціззіркамиchallenge от Дмитрия Танковича", – подписал ролик дизайнер.

INSTAGRAM

"Круто!Деликатно!и Красиво! Молодец! Италия тебя спасла Андре", "Каждый должен заниматься своим делом, правильно Андре, делай нас, женщин, красивых, мы Вас обожаем", "Красиво ты его отшил. Правильно, каждый должен заниматься своим делом", – написали поклонницы Андре.

Напомним, новый сезон шоу "Танці з зірками" зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис. Екатерина Кухар в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle рассказала, как будет судить участников в новом сезоне.

Мы также сообщали, что стали известны имена партнеров в "Танцях з зірками" Юлии Саниной и Славы Каминской.

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