Танці з зірками-2020: с кем на паркет выйдет Ольга Фреймут

Телеведущая будет танцевать с молодым хореографом Ильей Падзиной

Стало известно, с кем выйдет на паркет последняя звездная участница нового сезона шоу "Танці з зірками" Ольга Фреймут.

На своей странице в Instagram Ольга опубликовала ролик, в котором был назван ее партнер. С телеведущей за победу будет бороться молодой танцор и хореограф Илья Падзина. Ольга призналась, что очень переживала из-за реакции аудитории на ее участие в шоу.

"Друзья, знакомьтесь – мой партнер, Илья Падзина. Мы с Ильей очень ждем встречи с вами, вашими семьями. Спасибо всем за поддержку – я очень волновалась, даже боялась читать комментарии...Злата прочитала вместо меня: "Мама, хейта почти нет. Тебя ждут". Вы вашим словами растрогали меня до слез. С большой любовью!" – подписала публикацию Фреймут.

INSTAGRAM

Новый сезон шоу "Танці з зірками" зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис.

Напомним, ранее мы сообщали, что были названы две участницы шоу, которые станцуют с Арамом Арзуманяном и Сергеем Мельником. Кроме этого, были названы партнерши Позитива и Сергея Танчинца.

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