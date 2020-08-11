Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Танці з зірками-2020: с кем на паркет выйдет Ольга Фреймут

Сегодня, 13:34

Телеведущая будет танцевать с молодым хореографом Ильей Падзиной

Стало известно, с кем выйдет на паркет последняя звездная участница нового сезона шоу "Танці з зірками" Ольга Фреймут.

На своей странице в Instagram Ольга опубликовала ролик, в котором был назван ее партнер. С телеведущей за победу будет бороться молодой танцор и хореограф Илья Падзина. Ольга призналась, что очень переживала из-за реакции аудитории на ее участие в шоу.

"Друзья, знакомьтесь – мой партнер, Илья Падзина. Мы с Ильей очень ждем встречи с вами, вашими семьями. Спасибо всем за поддержку – я очень волновалась, даже боялась читать комментарии...Злата прочитала вместо меня: "Мама, хейта почти нет. Тебя ждут". Вы вашим словами растрогали меня до слез. С большой любовью!" – подписала публикацию Фреймут.

INSTAGRAM

Новый сезон шоу "Танці з зірками" зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис.

Напомним, ранее мы сообщали, что были названы две участницы шоу, которые станцуют с Арамом Арзуманяном и Сергеем Мельником. Кроме этого, были названы партнерши Позитива и Сергея Танчинца.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу Танці з зірками-2020: звезда фильма "Скажене весілля" Арам Арзуманян примет участие в шоу Танці з зірками-2020: примет ли участие в шоу Андре Тан
Ольга Фреймут Танці з зірками
Реклама

Новости партнеров

Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Она моложе беременной Каменских: с кем заметили Потапа
Она моложе беременной Каменских: с кем заметили Потапа
Брежнева опубликовала трогательное видео с мужем и семьей
Брежнева опубликовала трогательное видео с мужем и семьей
Игорь Николаев сделал неожиданное заявление
Игорь Николаев сделал неожиданное заявление

Популярные статьи

Сегодня, 11:51Fun

Длиной в 122 метра: таинственный корабль нашли у берегов Антарктиды (фото, видео)

Сегодня, 11:20Food

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

Сегодня, 10:32Шоу-бизнес

Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова показала фото с девичника

Сегодня, 10:31Fun

Пес помог котенку перейти через дорогу и попал на видео

Сегодня, 09:00Шоу-бизнес

Дочь Оззи Осборна стала неузнаваемой после похудения на 39 кг: фото до и после

Вчера, 15:00Шоу-бизнес

Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу

Вчера, 13:46Шоу-бизнес

Внучки Елизаветы II показали себя без макияжа: редкое фото

Вчера, 13:07Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Вчера, 11:30Food

Маковый Спас-2020: что святят на Маковея

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Как дочь королевы Елизаветы II планирует отметить свое 70-летие: появились подробности

Вчера, 08:15Fun

Коровы неожиданно ворвались в прямой эфир прогноза погоды: курьезное видео

Вчера, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 10 августа: Весам нужно быть доброжелательными, а Скорпионы почувствуют себя супергероями

9 августаШоу-бизнес

"Папа, я тебя люблю": Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына

9 августаFun

9 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

8 августаШоу-бизнес

В Сети появились архивные фото Виктора Павлика с младшим сыном Павлом

8 августаTravel

Отпуск в Египте после карантина: как теперь выглядит отдых по системе all inclusive

Новости партнеров

Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Хозяйка самых красивых ягодиц выгнулась на диване в горячей позе
Хозяйка самых красивых ягодиц выгнулась на диване в горячей позе
Горячая невеста Шабанова показала свою роскошную фигуру
Горячая невеста Шабанова показала свою роскошную фигуру
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Собчак показала сына от Виторгана. На кого он похож?
Собчак показала сына от Виторгана. На кого он похож?
Кортес представила на всеобщее обозрение горячее фото
Кортес представила на всеобщее обозрение горячее фото
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Тина Кароль в бюстгальтере показала фигуру (фото)
Тина Кароль в бюстгальтере показала фигуру (фото)

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять