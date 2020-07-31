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Танці з зірками-2020: с кем выйдут на паркет Дмитрий Танкович и alyona alyona

Сегодня, 13:15

Новый сезон стартует этой осенью

Стало известно, с кем будут танцевать шоумен и телеведущий Дмитрий Танкович и рэп-исполнительница alyona alyona в новом сезоне шоу "Танці з зірками-2020". И эта новость вас точно удивит, ведь несмотря на свое интересное положение (танцовщица и хореограф ждет второго ребенка), Илона Гвоздева выйдет на паркет с Дмитрием Танковичем. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

"Ну что друзья, я не перестала вас еще ошеломлять своими новостями?! Шоу телепузиков в новом сезоне на сцене #танціззірками. Такого в нашей стране еще не было", – смеется Илона.

Илона Гвоздева и Дмитрий Танкович
Илона Гвоздева и Дмитрий Танкович
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva, instagram.com/tanci1plus1

Также в ролике, который опубликовала Илона, появилась и alyona alyona вместе с танцором и хореографом Юрием Гуричем – он примет участие в шоу впервые.

Юрий Гурич и alyona alyona
Юрий Гурич и alyona alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official, instagram.com/gurych_yurii

Напомним, новый сезон шоу "Танці з зірками" зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис. Екатерина Кухар в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle рассказала, как будет судить участников в новом сезоне.

Мы также сообщали, что Андре Тан отказался от участия в шоу "Танці з зірками-2020".

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Танці з зірками alyona alyona
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