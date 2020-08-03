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Танці з зірками-2020: солист БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец выйдет на паркет шоу

Сегодня, 14:38

Артист передал эстафету Сергею Мельнику

Солист популярной украинской группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками-2020". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Сергей опубликовал забавное видео, на котором он сначала едет в своем автомобиле, затем ему якобы звонит Позитив из "Время из Стекло" и передает эстафету участия в шоу. В конце ролика артист танцует под песню БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Буду с тобою". Вызов Танчинец передал украинскому футболисту и экс-участнику шоу "Холостяк" Сергею Мельнику.

"Тут такое дело, друзья. Танцы, значит танцы. Я принимаю #танціззіркамиchallenge от Позитива и передаю Сергею Мельнику. Увидимся на паркете", – подписал ролик Сергей.

INSTAGRAM

Напомним, новый сезон шоу "Танці з зірками" зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис.

Ранее стало известно, с кем выйдут на паркет Дмитрий Танкович и alyona alyona. Мы также сообщали, что Андре Тан отказался от участия в шоу "Танці з зірками-2020".

Напомним, Алексей Завгородний, более известный как Позитив из группы "Время и Стекло", сообщил своим поклонникам радостную новость: артист примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками".

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Танці з зірками БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
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