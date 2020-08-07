Танці з зірками-2020: звезда фильма "Скажене весілля" Арам Арзуманян примет участие в шоу

Актер бросил вызов Ольге Фреймут

Украинский актер, звезда фильма "Скажене весілля" Арам Арзуманян примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками-2020". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Арам опубликовал забавное видео, на котором он сначала сидит в кресле в гримерке, а потом оказывается в танцевальном зале. Арзуманян передал эстафету телеведущей Ольге Фреймут.

"Вызов принят от Сергея Мельника! Я тоже в теме #танціззіркамиchallenge, и передаю его дальше Ольге Фреймут! Увидимся и разнесем вместе паркет шоу "Танці з зірками", – подписал видео артист.

INSTAGRAM

Поклонники Арама отметили в комментариях, что уже с нетерпением ждут его появления на паркете проекта.

Напомним, новый сезон шоу "Танці з зірками-2020" зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис.

Ранее мы сообщали, что солист БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец выйдет на паркет шоу. Напомним, Алексей Завгородний, более известный как Позитив из группы "Время и Стекло", сообщил своим поклонникам радостную новость: артист примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками".

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