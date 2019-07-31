"Танці з зірками": эпатажная MARUV появится на паркете шоу

Певица приняла эстафету и согласилась участвовать в шоу

MARUV Фото: Олег Батрак

Наконец-то стали известны имена новых участников шоу "Танці з зірками". Эпатажная певица MARUV также стала участницей танцевального шоу.

Смотрите, как прошел эпатажный концерт Maruv:

Отметим, что сначала #танціззіркамиchallenge от магического дискобола принял Даниэль, который в своем видео заинтриговал поклонников, кто из украинских артистов может стать следующим. В мыслях ведущего промелькнули образы танцующих певиц.

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Потом стало известно, что символ взрывного сезона прикатился к певице MARUV, которая готова была принять эстафету и пообещала всем встретиться на паркете.

31 Июл 2019 в 7:04 PDT INSTAGRAM (@tanci1plus1)

Далее певица передала эстафету дальше популярному певцу Полиграф Шарикоff, более известному как Серега.

Напомним, в этом году было решено частично сменить состав жюри – вместо MONATIK в судейском кресле появится известный хореограф Франсиско Гомес. Сегодня.Lifestyle уже поделились интересными фактами о новом члене жюри.

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