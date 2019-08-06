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Спортсменка и певец: кто пополнил ряды шоу "Танці з зірками 2019"

Анна Ризатдинова и Серега приняли эстафету на участие в проекте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:17
Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова
Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Новый сезон популярного шоу "Танці з зірками" стартует 25 августа. В этом году было решено частично сменить состав жюри – вместо MONATIK в судейском кресле появится известный хореограф Франсиско Гомес. Сегодня.Lifestyle уже поделились интересными фактами о новом члене жюри.

Также узнайте, почему Серега врал о минировании самолета:

Ну а пока к старту проекта осталось совсем мало времени, зрители поэтапно узнают, кого же в этом году увидят на главном паркете страны. После согласия MARUV на участие, стали известны новые имена звезд – олимпийская чемпионка по гимнастике Анна Ризатдинова и популярный рэпер Серега. 

INSTAGRAM (@tanci1plus1)

Новые участники проекта передали эстафету актрисе студии "Квартал 95" Елене Кравец, певице и ведущей "Жизни известных людей" TAYANNA и певцу DZIDZIO. Также, участники решили бросить вызов актеру, обладателю титула "Мистер Украина" и Mister Sea World Богдану Юсипчуку. А кто из них примет эстафету и выйдет на главный танцевальный паркет страны, мы узнаем уже совсем скоро. 

Полный список участников шоу "Танці з зірками" смотрите в нашем материале по ссылке

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шоу-бизнес серега Анна Ризатдинова Танці з зірками
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