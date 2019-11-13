"Танці з зірками 2019": Елена Кравец стихами прокомментировала уход из шоу

Украинская звезда впервые заговорила о своем уходе

Елена Кравец Фото: instagram.com/lennykravets

10 ноября состоялся двенадцатый выпуск шоу "Танці з зірками 2019". В этот раз, согласно голосованию судей, наименьшее количество баллов получили две пары: Ксения Мишина и Женя Кот, а также Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Однако зрительское голосование помогло им остаться в проекте.

Последний танец Елены Кравец и Макса Леонова на проекте

В двенадцатом выпуске шоу "Танці з зірками 2019" покинули Елена Кравец и Макс Леонов. Однако, звезда юмора не спешила с реакцией на свой уход из танцевального проекта. И только сегодня, 13 ноября, Елена впервые публично прокомментировала свое поражение. Для этого Елена Кравец написала стихотворение, в котором поблагодарила за помощь своего партнера и команду "Танцев со звездами 2019". Кроме этого, она обратила внимание на символическую цифру 13, которая преследовала ее на протяжении всего проекта.

"Пара номер тринадцать. Тринадцать историй... И жизней тринадцать мы станцевали. Мы все сказали – себе и паркету,

На шаг не дойдя до эфира 13... Это было красиво, ярко и сильно. Больно, весело, честно, порой наизнанку. И спасибо ему, что в моей книге жизни появились такие цветные картинки. Разлетелись все блестки, погасли софиты. В титрах оставив лишь главных героев. Их тоже 13... тех, кому благодарна, что теперь эта цифра будет счастливой. Макс, Володя и Ксюша,

Игорь, Лада, Аленка, Димка, Толик, Карина, Оля, Света и Лена... Ошибки тут нет, получилось 12...13-й в списке – каждый наш зритель. Спасибо, что верили в нас и простите, что был кое-где недотянут носочек..", – написала Елена Кравец.

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Ранее мы также подробно рассказали, как прошел двенадцатый выпуск "Танців з зірками".

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