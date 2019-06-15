Танцы на пилоне и премьера новой песни: как прошел концерт MARUV в Киеве
На концерте в Киеве MARUV презентовала новый хит на русском языке
В пятницу, 14 июня, в одном из столичных клубов состоялся первый сольный концерт в Киеве самой эпатажной украинской певицы MARUV. Отметим, что подготовка к шоу длилась около четырех месяцев. О большом сольном концерте MARUV заявила еще 26 февраля, после того, как стало известно, что певица все-таки не поедет представлять Украину на Евровидении 2019.
Смотрите эксклюзивное видео, как MARUV готовилась к концерту:
Cегодня.Lifestyle побывали на первом большом концерте MARUV в Киеве, и теперь делимся с вами впечатлениями.
Начало шоу было заявлено в 20:00, но ещё в 20:30 у входа в клуб Stereo Plaza толпилась безумная очередь, которая с каждой минутой становилась все больше и больше – это поклонники и друзья пришли поддержать самую обсуждаемую поп-певицу Украины.
Шоу стартовало только в 21:30. MARUV вышла на сцену в обтягивающем красном комбинезоне с латексными элементами и начала концерт с известного хита Siren Song, с которым так и не поехала на Евровидение 2019 в Израиль. Сразу после первого хита певица поблагодарила поклонников за любовь и призналась, что очень долго ждала этого концерта. И продолжила удивлять фанатов хореографическими постановками и новыми хитами.
Так, MARUV презентовала свой новый трек на русском языке "Между нами", которому поклонники предвещают успешное будущее. Постановка была построена на весьма откровенных эротических танцах с имитацией полового акта, которую зрители восприняли по-разному: в соцсетях фаны начали писать, что это некрасиво и пошло, другие же наоборот отметили прекрасную хореографию и классное звучание нового трека.
Кульминацией вечера стал финальный номер, который объединил известные хиты Drunk Groove – Black Water – Focus On Me. Сначала MARUV встала на пуанты, удивляя уже разогретую публику танцами на пилоне.
Затем на сцену вышли знаменитые KAZAKY в обновленном составе, которые отлично вписались в концепцию шоу.
Кроме того, MARUV записала видеообращение к зрителям с благодарностью за поддержку, крутые каверы и пародии. Также показала своим слушателям записи с репетиций, где она вкалывает и зарабатывает синяки для того, чтобы потом удивлять такими зрелищными шоу.
Вчера Анна Корсун (MARUV) доказала, что она не просто так носит звание "самой эпатажной украинской поп-певицы", и что у нее большие планы на будущее в украинском шоубизе.
Самым большим минусом концерта стала невыносимая духота, которая была обусловлена не только "жарким" шоу, но и температурой на улице.
Напомним, ранее мы публиковали эксклюзивное интервью с певицей MARUV, где она рассказала о муже, походах к психотерапевту и бурных студенческих годах.
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