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"Танцы со звездами" 12 выпуск: чем удивит четвертьфинал

Сегодня, 20:06

В следующем эфире пары станцуют три танца

В прошлое воскресенье эфир "Танцев со звездами" подарил достаточно тем для обсуждения. Надежда Мейхер впервые показала дочерей, Сергей Мельник рассказал о романе с Анной Ризатдиновой, а Юлия Санина станцевала трогательный танец с папой. Следующий эфир обещает быть не менее интересным.

В двенадцатом прямом эфире приглашенным судьей эфира станет Павел Вишняков. А звездным парам предстоит станцевать три танца: первый – традиционно в паре со своим партнером, второй – с судьями проекта, а еще каждая пара исполнит "танец за жизнь", какой именно – станет известно во время прямого эфира методом жеребьевки.

Павел Вишняков
Павел Вишняков
Фото: instagram.com/tanci1plus1

С кем из судей будут танцевать звезды уже в это воскресенье, кто из звезд будет встречать пары на балконе и кто станет спецгостем вечера, станет известно в ближайшее время.

Ранее мы писали, кто покинул "Танцы со звездами" в одиннадцатом эфире.

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