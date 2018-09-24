"Танцы со звездами": Беринчик сидел в тюрьме, а Вишняков поделился личной трагедией

Знаменитости рассказали, какой год полностью поменял их жизнь

Пятый эфир нового сезона "Танцы со звездами" удивил звездными откровениями. Темой выпуска стал "Год, который изменил жизнь". Знаменитости раскрыли личные драмы, переживания и главные события, а также истории из жизни, которые помогли им прийти к успеху или полностью поменяли их судьбу.

Руслан Сенечкин с помощью танца извинился за прошлые ошибки перед мамой.

Денис Беринчик раскрыл темные тайны своей юности. Оказывается, в 17-летнем возрасте он занимался хулиганством и грабежами, за что на 4 месяца отправился в Луганский СИЗО. Но Денис выбрал другой путь, став активно заниматься спортом.

Фокстрот Маша Ефросинина посвятил всем женщинам, которые хотят что-то поменять в жизни. Как известно, ведущая помогает женщинам Украины, проводя семинары на различные темы. Важным "годом, изменившим жизнь" для нее стал год рождения ее сына Александра – 2014. В этом же году она основала благотворительный фестиваль Charity Weekend.

Секс-символ Павел Вишняков рассказал о личной трагедии. В автокатастрофе он потерял близкого человека. Об этом он рассказал в танце с Юлией Сахневич.

Игорь Ласточкин рассказал о том, как ему приходилось зарабатывать на хлеб различными способами, работая грузчиком, продавая пирожки и т.д. Сегодня он стал успешным шоуменом, но не забыл, как ему удалось достичь успеха.

Иракли Макацария поделился болью своего народа и посвятил танец войне в Грузии в 2008 году.

Зажигательная сальса от Аниты Луценко покорила всех членов жюри. Переломным моментом для Аниты стал 2016 год, когда она поправилась до 80 килограммов.

Мишель Андраде раскрыла грустную историю своей семьи. Ее родители развелись в 2010 году, а танец девушка посвятила ссорам, которые приводят к расставанию.

Оксана Марченко выбрала новый образ и танец. Фристайл ведущая посвятила своей дочери.

Леся Никитюк рассказала историю о том, как из реквизитора на шоу "Голос" она доросла до известной телеведущей.

В зоне риска в этом выпуске оказались две пары: Маша Ефросинина и Макс Леонов, а также Руслан Сенечкин и Яна Цибульская.

По результатам голосования шоу "Танцы со звездами" покинули Маша Ефросинина и Максим Леонов.

Ранее мы писали о том, как прошел четвертый эфир шоу "Танцы со звездами".

А кто, по вашему мнению, должен был покинуть проект? (Напишите в комментариях ниже).