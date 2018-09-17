"Танцы со звездами": чем удивил четвертый эфир шоу

Пары перевоплотились в героев мультфильмов и кино

Если темой прошлого эфира было самое прекрасное чувство – любовь, то четвертый выпуск яркого шоу "Танцы со звездами" был посвящен теме мирового кино. Украинские знаменитости исполняли на паркете танцевальные сцены из кино, а некоторые – специально поставленные танцы в образах героев фильмов и мультфильмов.

Открывали эфир грузинский продюсер и экс-участник шоу "Холостяк" Иракли Макацария со своей партнершей по танцам – Яной Заец. Они исполнили одну из самых знаменитых сцен кино – танец из фильма "Грязные танцы". Пара задала "горячее" настроение еще с самого начала эфира. Несмотря на то, что знаменитая поддержка на руках у них получилась не так, как ожидалось, судьи очень высоко оценили их выступление- 28 баллов (Дмитрий Монатик- 9, Екатерина Кухар- 10, Влад Яма – 9).

Руслана Сенечкина сравнивали с пандой чуть ли не с первого эфира. В этом выпуске ведущий решил наконец-то "показать свою сущность" и нарядиться милым черно-белым медведем из мультфильма "Кунг-фу панда". Ведущий смог поднять многим настроение, но не впечатлил судей, поставивших ему низкие баллы: Дмитрий Монатик поставил 7, а Екатерина Кухар и Влад Яма по 6 баллов.

Партнер Оксаны Марченко в этом выпуске танцевал с повязкой на глазах и был в роли слепца, которого сыграл Аль Пачино в легендарном фильме "Запах женщины". На паркете пара исполнила знаменитую сцену танго из этой киноленты. Дмитрий Монатик и Влад Яма оценили выступление пары в 7 баллов, а Екатерина Кухар – в 6.

Под композицию "Позвони мне, позвони" Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева повторили танцевальную сцену из фильма "Карнавал". Дмитрий Монатик и Влад Яма оценили выступление пары в 8 баллов, а Екатерина Кухар – в 6.

После них на паркет вышел любимчик судей и публики – Павел Вишняков, который со своей партнершей Юлией Сахневич передал атмосферу фильма "Девять с половиной недель". И снова мнение жюри разделилось. Влад Яма и Монатки поставили паре по 9 баллов, а вот Екатерина Кухар оценила их выступление на максимум – 10.

Очаровать всю публику в тот вечер удалось боксеру Денису Беринчику и Екатерине Белявской, которые перевоплотились в принцессу Фиону и Шрэка и исполнили медленный вальс. Выше всех их выступление оценил Дмитрий Монатик – 8 баллов, а Екатерина Кухар и Влад Яма поставили по 6 баллов.

По словам примы-балерины и "черного лебедя" проекта – Екатерины Кухар, ведущая Маша Ефросинина "замахнулась на ее территорию", реши выйти на паркет в образе лебедя из "Лебединого озера". Номер ведущей получился комичным, как и было задумано, а на паркете со своим партнером Максимом Леоновым Маша исполнила пасодобль с элементами балета.

Анита Луценко в этот раз "зажгла" паркет заводным хип-хопом в образе Лилу из фильма "Пятый элемент". От Дмитрия Монатика за танец ведущая и фитнес-тренер получила 10 баллов из 10, от Екатерины Кухар – 9 , от Влада Ямы – 8.

Мишель Андраде и Женя Кот исполнили не менее "горячий" танец, чем Иракли Макацария и Павел Вишняков. Юная певица на паркете перевоплотилась в героиню фильма "Бурлеск". Все судьи оценили танец в 9 баллов.

Николай Тищенко для танца перевоплотился в Призрака оперы. С Nana они исполнили пасодобль. Дмитрий Монатик оценил их выступление в 8 баллов, Екатерина Кухар в 7, а Влад Яма – 6.

Многие зрители ждали момента, когда на паркет выйдет Леся Никитюк, оказавшаяся в центре скандала с участием Влада Ямы в прошлом эфире. На паркете Леся превратилась в Проню Прокоповну из знаменитого фильма "За двумя зайцами". Оценки жюри – Дмитрий Монатик – 8, Екатерина Кухар – 7, Влад Яма – 7.

Настоящим сюрпризом для всех стало выступление Сергея и Снежаны Бабкиных, которые вели в тот вечер звездный балкон. Пара принимала участие в шоу в прошлом году и в этот раз на паркете они исполнили свой лучший, по мнению тысяч зрителей и поклонников, номер.

По результату голосования в "зоне риска" оказались Руслан Сенечкин и Николай Тищенко, который в итоге и покинул проект.