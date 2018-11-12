"Танцы со звездами": кто покинул шоу в двенадцатом эфире

Участники танцевали под живое выступление самых популярных исполнителей Украины

Танцы со звездами. Фото: instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 11 ноября, прошел двенадцатый эфире шоу "Танцы со звездами", который стал четвертьфиналом проекта. На этот раз пять пар исполняли по два танца, один из которых – под живые выступления одних из самых популярных звезд украинского шоу-бизнеса.

На паркете вживую спели Тина Кароль, Сергей Бабкин, ALEKSEEV, ONUKA и Гайтана. Компанию бессменному ведущему Юрию Горбунову на звездном балконе на этот раз составили сразу четыре звезды – ведущие Руслан Сеничкин с Людмилой Барбир и Егор Гордеев с Нелей Шовкопляс.

Мишель Андраде и Евгений Кот Фото: instagram.com/tanci1plus1

После ярких выступлений пришло время итоговых оценок и баллов телезрителей.

Неожиданно в "зону риска" попали три пары: Мишель Андраде и Евгений Кот, Павел Вишняков и Юлия Сахневич, а также Леся Никитюк и Максим Ежов.

Зрители активно голосовали за Лесю Никитюк, поэтому "танец за жизнь" отправились исполнять Павел Вишняков с Юлией Сахневич и Мишель Андраде с Евгением Котом.

Юлия Сахневич с Павлом Вишняковым и Мишель Андарде с Евгением Котом Фото: instagram.com/tanci1plus1

Кто должен был покинуть проект решали судьи. Дмитрий Монатик отдал свой голос Мишель Андраде, а Екатерина Кухар – Павлу Вишнякову. Последнее слово оставалось за Владом Ямой, который проголосовал в пользу Павла Вишнякова и Юлии Сахневич. Таким образом, шоу "Танцы со звездами" покинули Мишель Андраде и Евгений Кот.

Напомним, в прошлом эфире шоу "Танцы со звездами" покинул Денис Беринчик.

Кроме этого, один из членов жюри проекта Влад Яма поделился архивным фото.