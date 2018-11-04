Яркий карнавал на "Танцах со звездами": кто покинул шоу

Музыкальным гостем в этом эфире стала Джамала

Танцы со звездами. Фото: instagram.com/tanci1plus1

Темой 11-го прямого эфира шоу "Танцы со звездами" стал "Карнавал. Танцы народов мира". Денис Беринчик с Екатериной Белявский показали зрителям румбу в японском стиле. На этот раз спортсмен превратился в самурая, а его партнерша – в гейшу.

Комик Игорь Ласточкин примерил на себя образ индийского полицейского, защищающего продавщицу Илону Гвоздеву от грабителей. Пара продемонстрировала индийское диско с романтическим финалом.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева Фото: Instagram/tanci1plus1

Актер Павел Вишняков и Юлия Сахневич попали на Венецианский карнавал, танцуя фьюжн, а Иракли Макацария и Яна Заяц погрузили зрителей в страстное фламенко в Испании.

Иракли Макацария и Яна Заец Фото: Instagram/tanci1plus1

Компанию бессменному ведущему Юрию Горбунову на звездном балконе снова составил любимый комик страны и участник прошлого сезона "Танців з зірками" Юрий Ткач. Специальной гостьей эфира стала популярная певица, победительница Евровидения 2017 Джамала, которая выступила перед зрителями в новом образе и спела премьерную композицию.

В результате зрительского голосования, набрав наименьшее количество голосов, в зоне риска оказались две пары – Денис Беринчик и Катерина Белявская, а также Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Обе пары исполнили "танец за жизнь", после чего судьи отдали свое предпочтение Игорю Ласточкину и Илоне Гвоздевой. Таким образом, шоу покинули Денис Беринчик и Катерина Белявская.

Напомним, в прошлом эфире "Танцев со звездами" стало известно, что все пары остаются в шоу, а голоса зрителей будут прибавлены к голосам в будущем эфире.