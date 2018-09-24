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"Танцы со звездами": реакция коллег и других знаменитостей на уход Маши Ефросининой

Многие были удивлены результатом голосования зрителей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:39
Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Вчера, 23 сентября, прошел пятый эфир шоу "Танцы со звездами". Неожиданностью для всех стало то, что в результате зрительского голосования проект покинула пара Маши Ефросининой и Максима Леонова.

Сама ведущая уже успела прокомментировать уход из шоу. По словам Марии, она не ожидала такую колоссальную поддержку со стороны зрителей после окончания эфира.

Кроме того, свое негодование и слова поддержки выразили другие знаменитости и коллеги Маши.

В Instagram-сторис ведущая Леся Никитюк пообещала "мстить за Машу танцем".

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Фото: скриншот
 

Удивлена результатом была и несостоявшаяся участница проекта Слава Каминская:

"Мне сегодня очень понравились Мишель и Иракли. А ещё я не совсем поняла почему ушла Ефросинина. Очень странное голосование", – пишет Слава.

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Фото: скриншот
 

Также теплые слова в адрес Ефросининой написала певица TAYANNA: "Фантастическая моя принцесса! Маша Ефросинина, каждый понедельник я пересматривала именно твои эфиры с танцев, потому что ты женщина, которая вдохновляет и показывает всем пример, чего можно достичь за столь короткое время!"

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Фото: скриншот
 

Прокомментировал уход Марии и Руслан Сенечкин, который оказался с ней в зоне риска в прошедшем эфире.

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Фото: скриншот
 

Слова поддержки написал в Instagram один из самых ярких участников шоу "Танцы со звездами" Иракли Макацария.

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Фото: скриншот

Напомним, Анита Луценко высказалась об уходе Маши Ефросининой из "Танцев со звездами"

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ведущая танцы со звездами Маша Ефросинина
Источник: "Сегодня"
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