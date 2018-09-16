"Танцую за всех, кого мама била мокрыми трусами": Леся Никитюк готовится к эфиру "Танцев со звездами"

Телеведущая Леся Никитюк снова продемонстрировала свое чувство юмора

Леся Никитюк. Фото: instagram/lesianikituk

Телеведущая Леся Никитюк, у которой на прошлом эфире шоу "Танцы со звездами" произошла размолвка с одним из судей проекта Владом Ямой из-за его критики, опубликовала на своей странице в Instagram снимок, который очень смешно подписала.

Напомним, комментприй Влада после выступления Леси и ее партнера звучал так: "Хорошо, Леся, с "орешками" все хорошо, но стопы…Вот стоишь классно, когда начинаешь танцевать – не бей меня, мама, мокрыми трусами, закрывать нужно стопы, колени закрывать, ноги закрывать…". Не дослушав, Леся перебила его словами: "Рот нужно закрывать".

"Сегодня танцую за всех высоких девушек, которых называли "лестницами". И всех тех, кого мама била "мокрыми трусами"… И еще одно – полюбите себя и никогда НЕ комплексуйте. P.S. Сегодня будем танцевать квикстеп!", – сообщила Леся.

Напомним, ранее Маша Ефросинина, которая также является участницей танцевального шоу, показала в ролике закулисье прошлого эфира. В нем она рассказала о своих страхах и о падении на паркете.