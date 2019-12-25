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TARABAROVA поделилась новогодними традициями и детскими воспоминаниями

Певица также раскрыла секрет исполнения желаний

TARABAROVA Фото: instagram.com/tarabarova

Популярная украинская певица TARABAROVA, которая выступит в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!" на телеканале "Украина", рассказала о том, как праздновала Новый год в детстве и какие традиции появились в ее собственной семье.

Подробнее о шоу "Привіт, 20-ті!" смотрите в сюжете:

- Есть новогодние традиции в вашей семье, которых вы придерживаетесь?

- Новый год для нас – это семейный праздник. Хочется в этом году что-то выдумать, обязательно украшаю дом. Где-то в ноябре у меня уже появляются новогодние огоньки, сейчас мы в доме живем. Елка у меня не натуральная, а пластмассовая. Так я решила несколько лет назад, и вся семья меня поддержала. У сестры, у мамы тоже стоят искусственные елки. Это очень важно поддержать такую ​​идею.

- Кем вы были на новогоднем празднике в детстве?

- Кем я только не была – и снежинкой, и козой даже, и Новым годом. Приходила в детский сад и говорила: "Я – Новый год, встречайте меня". У меня еще была стрижка под мальчика, в чепчике на коне. Это было круто. И елкой была, беззубой, это было очень круто. Зеленый костюм, украшенный дождиком. У меня даже есть фото.

- Кто шил костюмы?

- Моя мама работает воспитателем в детском саду, поэтому на костюмы в нашей семье не было дефицита. Мы их и своими руками шили, и помогали нам знакомые, тети, которые мастерили. Это такой момент детства. Когда я была маленькая, у меня было очень крутое детство благодаря маме, отцу, который украшал огромную елку огромными шарами. И сегодня это традиция наряжать всей семьей под новогодний огонек прошлых лет, потому что показывают сначала повторы.

В нашей семье последние несколько лет сформировалась новая традиция – они смотрят повтор невероятно крутого мюзикла канала "Украина" – "Алиса в стране чудес", там где я в главной роли. Они ждут этого мюзикла и начинают украшать елку без меня, потому что я в Киеве, а они в Херсоне. Но по фейстайму, по скайпу мы вместе.

TARABAROVA Фото: instagram.com/tarabarova

- Что загадал сын на этот новый год?

- Он еще не говорит, но мне кажется, Иван закажет здоровых счастливых родителей и что-то из игрушек.

- Поделитесь своим воспоминанием загадывания желаний.

- Просто очень сильно внутри в сердце поверить в это. А еще, чтобы мечта осуществилась, просто работать над ней, а не ждать, когда моя мечта ко мне прилетит. Это не мой способ.

- До какого возраста вы верили в то, что Дед Мороз существует?

- Наверное, лет до 5-6.

- Как вы узнали?

- Как-то само собой это произошло. Наверное, кто-то в детском саду или в школе рассказал. Не помню уже.

- Если бы была возможность загадать дуэт на Новый год, с кем бы спели?

- Я очень открытый человек. Нет у меня такого – с этим человеком я никогда бы не спела. Поэтому с кем-то, у кого классная репутация. С каким-то негодяем я бы не пела.

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