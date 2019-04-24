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TARABAROVA рассказала, как ей удалось быстро похудеть

Артистка призналась, что в последнее время готовилась к съемкам клипа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40
Светлана Тарабарова
Светлана Тарабарова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В воскресенье, 28 апреля, в 23:00 телеканал "Украина" покажет большой праздничный концерт "Весенняя музыкальная платформа", в котором примут участие известные украинские исполнители. За кулисами артисты делились интересными деталями своей жизни – в частности, певица TARABAROVA рассказала, как ей удалось в короткий срок похудеть.

Особое внимание к себе привлекла певица TARABORAVA, которая похвасталась стройной фигурой. Как оказалось, изменения во внешности произошли из-за профессиональной необходимости.

Светлана Тарабарова
Светлана Тарабарова
Фото: instagram.com/tarabarova

"Я готовилась к съемкам нового клипа, и вот так похудела. Тем более, что молодой маме, которая постоянно подвижная – надо сменить подгузник, или покормить ребенка... А вот поесть не всегда успеть можешь. Плюс в клипе я танцую, поэтому мне пришлось взять уроки хореографии. Кстати, съемки длились 27 часов, скажу честно, раньше было проще снимать так долго", – рассказала TARABAROVA журналистам канала "Украина".

Кроме TARABAROVA, весенним настроением со сцены "Музыкальной платформы" с телезрителями канала "Украина" поделятся Олег Винник, ALEKSEEV, Сергей Бабкин, Michele Andrade, Alyosha, Светлана Тарабарова, Злата Огневич, Ольга Цибульская и многие другие артисты.

Ранее мы писали о том, что Светлана Тарабарова крестила сына. Певица впервые стала мамой в сентябре прошлого года.

Смотрите видео о том, как TARABAROVA презентовала свой альбом в кинотеатре:

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