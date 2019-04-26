TARABAROVA рассказала о своем сыне Иване

Артистка стала брать малыша с собой на концерты

TARABAROVA Фото: instagram.com/tarabarova

В воскресенье, 28 апреля, 23:00 телеканал "Украина" покажет большой праздничный концерт "Весенняя музыкальная платформа", в котором примут участие известные украинские исполнители. За кулисами артисты делились интересными деталями своей жизни – в частности, певица TARABAROVA рассказала о новорожденном сыне.

Певица TARABORAVA, которая всего полгода назад стала мамой, на сцену вернулась очень быстро. И призналась, что ни времени сидеть в декрете, ни отдыхать – нет.

"Мы такие уставшие, постоянно в работе с мужем, потому шумную вечеринку по поводу полгодика сына Ивана не устраивали. Чисто в семейном кругу. И мы делали видео звонок с родственниками, это было очень тепло и весело, конечно. Моя семья сидела словно с нами за одним столом. Скажу честно: рождение еще одного внука очень скрепляет семью!", – рассказала TARABAROVA журналистам канала "Украина".

Светлана Тарабарова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кроме того, певица призналась: по возможности всегда берет маленького сыночка с собой на работу:

"Кстати, Иван впервые выехал с нами на гастроли, и был с нами на пяти концертах. Поэтому Иван уже – профессиональный закулисный артист. Сейчас у него уже два зуба, надеюсь, к осени будет полный рот зубов и сможем его брать с собой как можно больше: оставлять на бабушек-дедушек на очень долго я не смогу".

Кроме TARABAROVA, весенним настроением со сцены "Музыкальной платформы" с телезрителями канала "Украина" поделятся Олег Винник, ALEKSEEV, Сергей Бабкин, Michele Andrade, Alyosha, Светлана Тарабарова, Злата Огневич, Ольга Цибульская и многие другие артисты.

Напомним, TARABAROVA рассказала, как ей удалось быстро похудеть.

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