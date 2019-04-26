Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

TARABAROVA рассказала о своем сыне Иване

Артистка стала брать малыша с собой на концерты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:07
TARABAROVA
TARABAROVA
Фото: instagram.com/tarabarova

В воскресенье, 28 апреля, 23:00 телеканал "Украина" покажет большой праздничный концерт "Весенняя музыкальная платформа", в котором примут участие известные украинские исполнители. За кулисами артисты делились интересными деталями своей жизни – в частности, певица TARABAROVA рассказала о новорожденном сыне.

Певица TARABORAVA, которая всего полгода назад стала мамой, на сцену вернулась очень быстро. И призналась, что ни времени сидеть в декрете, ни отдыхать – нет.

"Мы такие уставшие, постоянно в работе с мужем, потому шумную вечеринку по поводу полгодика сына Ивана не устраивали. Чисто в семейном кругу. И мы делали видео звонок с родственниками, это было очень тепло и весело, конечно. Моя семья сидела словно с нами за одним столом. Скажу честно: рождение еще одного внука очень скрепляет семью!", – рассказала TARABAROVA журналистам канала "Украина".

Светлана Тарабарова
Светлана Тарабарова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кроме того, певица призналась: по возможности всегда берет маленького сыночка с собой на работу:

"Кстати, Иван впервые выехал с нами на гастроли, и был с нами на пяти концертах. Поэтому Иван уже – профессиональный закулисный артист. Сейчас у него уже два зуба, надеюсь, к осени будет полный рот зубов и сможем его брать с собой как можно больше: оставлять на бабушек-дедушек на очень долго я не смогу".

Кроме TARABAROVA, весенним настроением со сцены "Музыкальной платформы" с телезрителями канала "Украина" поделятся Олег Винник, ALEKSEEV, Сергей Бабкин, Michele Andrade, Alyosha, Светлана Тарабарова, Злата Огневич, Ольга Цибульская и многие другие артисты.

Напомним, TARABAROVA рассказала, как ей удалось быстро похудеть.

Ранее мы писали о том, что Светлана Тарабарова крестила сына. 

Смотрите видео о том, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Каменских, Винник и Ефросинина: "Зірковий шлях" раздал премии украинским звездам TARABAROVA рассказала, как изменилась после рождения первенца TARABAROVA рассказала о родах и первых днях материнства
TARABAROVA
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как красить яйца в луковой шелухе
Как красить яйца в луковой шелухе
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Пышные сырники с манкой и творогом
Пышные сырники с манкой и творогом
Стали известны доходы Сергея Дроботенко
Стали известны доходы Сергея Дроботенко

Популярные статьи

Сегодня, 12:36Fun

Страстная пятница 2019: приметы и что нельзя делать

Сегодня, 12:28Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Сегодня, 09:43Fun

Страстная пятница 2019: главные приметы дня

Сегодня, 09:17Fun

Страстная суббота 2019: приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:11Психология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов спокойный день, а Ракам стоит подумать об отпуске

Вчера, 11:47Fun

Великий четверг 2019: приметы и что нельзя делать

Вчера, 10:26Fun

Кот расправился со стаей крупных псов: курьезное видео

Вчера, 09:35Техно

Обновления Windows 10 в мае готовят неприятный сюрприз

Вчера, 08:12Fun

Чистый четверг 2019: главные традиции праздника

Вчера, 08:12Fun

Чистый четверг: приметы праздника

Вчера, 08:10Fun

Чистый четверг 2019: главные запреты этого дня

Вчера, 05:51Fun

Возле ЧАЭС нашли странное животное: появилось фото

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам придется потрудиться, а Рыбы с легкостью будут решать вопросы

24 апреляFun

Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

24 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овны ощутят прилив эмоций, а Стрельцам стоит сбавить свою активность

23 апреляFun

23 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Новости партнеров

Как красить яйца в луковой шелухе
Как красить яйца в луковой шелухе
Скачки, дождь и откровенные наряды девушек
Скачки, дождь и откровенные наряды девушек
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги
5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги
Королёва удивила своей фигурой
Королёва удивила своей фигурой
Тема автошоу SEMA не будет раскрыта без прекрасных моделей. Фото
Тема автошоу SEMA не будет раскрыта без прекрасных моделей. Фото
Вкусный чебурек, приготовленный своими руками
Вкусный чебурек, приготовленный своими руками