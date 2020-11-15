TARABAROVA впервые показала двухмесячную дочку (фото)

В конце сентября певица во второй раз стала мамой

24 сентября украинская певица TARABAROVA (Светлана Тарабарова) родила второго ребенка. Спустя время звездная мама показала двухмесячную дочку на трогательном фото, которое опубликовала в Instagram.

В кадре Светлана запечатлена с малышкой на руках. Склонившись над своей дочерью, мама поддерживает ее голову и нежно улыбается.

Певица TARABAROVA показала дочку Фото: instagram.com/tarabarova

"Рассказать вам, что я чувствую, когда держу на ручках дочь?" – спросила TARABAROVA у своих поклонников.

Отметим, что более двух недель счастливая мама не раскрывала имя малышки. Вскоре звезда призналась, что назвала девочку Марией.

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Имя для нее Светлана и ее супруг выбрали не просто так – идея назвать дочь Машей появилась во время их поездки в Барселону.

Светлана Тарабарова с мужем и детьми Фото: instagram.com/tarabarova

"Барселона, 21 января 2020 года – мы, такие счастливые... у статуи Девы Марии я понимаю, что у меня токсикоз. Говорю Алексею: "Кажется, мы станем родителями во второй раз". А он мне: "Да! И дочку Машей назовем". А я ему отвечаю: "Согласна!" – рассказала ранее Тарабарова.

Как Светлана Тарабарова живет после родов, смотрите в эксклюзивном сюжете:

Недавно TARABAROVA отметила четвертую годовщину свадьбы и показала архивные фото.

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