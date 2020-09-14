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Тарас Цымбалюк сделал предложение любимой в прямом эфире "Танців з зірками-2020"

Сегодня, 00:51

Возлюбленная актера ответила согласием

Украинский актер Тарас Цымбалюк сделал предложение своей девушке во время третьего прямого эфира "Танців з зірками-2020". Звезда фильма "Черный ворон" и сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" преподнес любимой обручальное кольцо.

На паркете Тарас Цымбалюк и его партнерша Яна Заяц танцевали джайв. После зажигательного номера актер подарил букет цветов своей любимой Тине, которая пришла поддержать его.

Затем Тарас публично сделал предложение девушке, вручив ей обручальное кольцо.

"Я тебя очень люблю, ты меня безгранично мотивируешь. Все, что я делаю, это с твоей подачи. Для меня было бы честью, если бы ты все же стала моей женой", – сказал Цимбалюк.

Шокированная Тина ответила мужчине заветным "да".

Тарас и Тина вместе два года. Актер признался, что его женщина единственная, рядом с которой он чувствует себя собой, и ради нее он готов на все.

Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко
Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко
Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Ранее Тарас Цымбалюк полностью обнажился в фотосессии с любимой в поле.

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