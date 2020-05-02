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Тарас Тополя назвал сумму, которую "Антитела" потеряли из-за коронавируса

При этом музыкант отметил, что ему не на что жаловаться

Инна Петрова
Сегодня, 01:46

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, который вскоре станет папой в третий раз, посетил эфир программы "Свобода слова Савика Шустера", вышедшей на телеканале "Украина" в пятницу, 1 мая. Музыкант рассказал об убытках коллектива из-за коронавируса, а также признался, что не боится пандемии и вызванного ею кризиса.

Ранее народный артист Украины Владимир Горянский поделился, как проходит его творческий отпуск во время пандемии, а также размышлениями о ситуации, происходящей в сфере украинской культуры в настоящее время.

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя
Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя
Фото: instagram.com/antytila_official

Так, в студии программы Савика Шустера Тарас Тополя сказал, что не переживает из-за кризиса, вызванного COVID-19.

"Я был ребенком в 90-е и помню как это было в кризис. Я не думаю что мне есть повод выражать пессимизм, ведь жизнь движется вперед", – считает он.

При этом, музыкант отметил, что его команда понесла убытки из-за отмененных концертов по Украине: "На момент введения карантина мы заканчивали тур и я вернулся домой. Я несколько дней радовался, что пауза случилась. Но пауза затянулась, и нам пришлось перенести около 30 концертов на осень. Мы уже потеряли почти миллион гривен".

Тарас Тополя добавил, что украинский контент, который сейчас воплощается в музыке и кино, это важная часть самоидентификации украинцев, и что государство должно поддерживать культуру, чтобы у народа "был якорь, за который нужно зацепиться".

Мнение Тараса Тополи поддержала и артистка Ирма Витовская, которая также присутствовала на ток-шоу. А вот Оля Полякова весьма резко высказалась об отношениях между артистами и государством.

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