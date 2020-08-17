Тарас Тополя показал семейное фото с Alyosha и их новорожденной дочкой

Счастливые родители уже прибыли домой из роддома

Фронтмен группы "Антитіла" Тарс Тополя забрал свою супругу Alyosha (настоящее имя певицы – Елена) домой из роддома и показал первое семейное фото. Напомним, 15 августа у пары родилась дочь Мария.

Тарас опубликовал фото, на котором показал всю семью в сборе. Артист сообщил, что его старшие сыновья уже познакомились с младшей сестричкой и почти от нее не отходят.

"Дома! Братья взяли Марусю под протекцию. Всем спасибо за поздравления! О-о-о-чень приятно!" – подписал снимок Тарас.

Тарас Тополя с семьей Фото: instagram.com/tarastopolia

В комментариях поклонники Тополи еще раз поздравили его с прибавлением в семействе: "Пусть растет здоровой и счастливой", "Наши поздравления", "Поздравляем с рождением маленькой звездочки".

Alyosha и Тарас Тополя поженились в 2013 году. В апреле того же года у пары родился старший сын Роман, а в ноябре 2015 – младший Марк. О том, что пара ожидает появление на свет третьего ребенка стало известно в апреле этого года. Alyosha и Тарас, по их словам, не планировали беременность специально, но о третьем ребенке ранее задумывались.

Как Тарас Тополя и Alyosha проводили карантин, смотрите в видео ниже:

Напомним, ранее поклонники Alyosha заподозрили певицу в том, что она беременна двойней.

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