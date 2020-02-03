"Татьяну захватили в заложники": Любовь Успенская резко прокомментировала интервью дочери

Российская певица обвиняет журналистов

Любовь Успенская Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Единственная дочь российской певицы с украинскими корнями Любови Успенской на днях в эфире программы "Звезды сошлись" заявила, что мать запирала ее в комнате и душила. Сама артистка была шокирована таким заявлением Татьяны Плаксиной и обвинила журналистов.

По ее словам, журналисты воспользовались нестабильным психическим состоянием 30-летней дочери, давили на нее и даже удерживали в заложниках.

"Я очень сожалею, что так вышло, и для меня это будет урок... Я оказалась в руках НТВ. Они обещали мне, что сделают крутую программу, расскажут про мое творчество, я прочитаю стихи, спою песню! Не ожидала, что там пойдут нападки со всех сторон! У меня не было возможности ни с кем связаться, не было сим-карты. Они хотели побольше грязи, давить на чувства, на больные места, войти в доверие…", — заявила Татьяна изданию Starhit.

Любовь Успенская уверяет, что у них действительно произошла бытовая ссора с дочерью, после которой Татьяна ушла из дома к друзьям. Но она не могла представить, что телевизионщики заманят ее в студию.

Любовь Успенская с дочкой Татьяной Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"Я подозреваю, что НТВ захватили ее как заложника. Наобещали ей всего вплоть до проведения очередной операции, имплантов. Ты попадаешь к ним в клетку, а потом они рвут тебя на части! Мы повздорили, это обычная бытовая ссора, которая могла случиться в каждой семье. Но Таня была перевозбуждена и ушла из дома, я даже не подозревала, что нас ждет! А ночью, когда она не вернулась, я поняла, что что-то не так. Это было 27-го числа, а 28-го вечером я узнала, что она в лапах этих зверей. Они удерживали Татьяну, скрывали, отобрали у нее телефоны, я не могла ей дозвониться, не могла узнать, где она находится… Я жила в этом аду три дня. Удерживали ее в гостиницах, прятали. Она была как будто под гипнозом, говорила жуткие вещи, что я ее душила, что я ее запирала на ключ, что я ее грозилась отправить в психушку. Этого не было! Я никогда в жизни не сделала бы такого. Она самое святое, что есть в моей жизни, моя дочь — это моя муза!", — призналась Успенская.

Более того, артистка пригрозила телеканалу судом и уже обратилась за помощью к адвокату.

Напомним, что ранее Любовь Успенская рассказала жуткую историю из своей юности – в 16 лет девушке сделали аборт, после чего началось кровотечение.

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