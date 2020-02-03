Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Татьяну захватили в заложники": Любовь Успенская резко прокомментировала интервью дочери

Российская певица обвиняет журналистов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Любовь Успенская
Любовь Успенская
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Единственная дочь российской певицы с украинскими корнями Любови Успенской на днях в эфире программы "Звезды сошлись" заявила, что мать запирала ее в комнате и душила. Сама артистка была шокирована таким заявлением Татьяны Плаксиной и обвинила журналистов.

По ее словам, журналисты воспользовались нестабильным психическим состоянием 30-летней дочери, давили на нее и даже удерживали в заложниках.

Читайте также:
"Мне больно говорить об этом": Любовь Успенская откровенно о болезни дочери

"Я очень сожалею, что так вышло, и для меня это будет урок... Я оказалась в руках НТВ. Они обещали мне, что сделают крутую программу, расскажут про мое творчество, я прочитаю стихи, спою песню! Не ожидала, что там пойдут нападки со всех сторон! У меня не было возможности ни с кем связаться, не было сим-карты. Они хотели побольше грязи, давить на чувства, на больные места, войти в доверие…", — заявила Татьяна изданию Starhit.

Любовь Успенская уверяет, что у них действительно произошла бытовая ссора с дочерью, после которой Татьяна ушла из дома к друзьям. Но она не могла представить, что телевизионщики заманят ее в студию.

Любовь Успенская с дочкой Татьяной
Любовь Успенская с дочкой Татьяной
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"Я подозреваю, что НТВ захватили ее как заложника. Наобещали ей всего вплоть до проведения очередной операции, имплантов. Ты попадаешь к ним в клетку, а потом они рвут тебя на части! Мы повздорили, это обычная бытовая ссора, которая могла случиться в каждой семье. Но Таня была перевозбуждена и ушла из дома, я даже не подозревала, что нас ждет! А ночью, когда она не вернулась, я поняла, что что-то не так. Это было 27-го числа, а 28-го вечером я узнала, что она в лапах этих зверей. Они удерживали Татьяну, скрывали, отобрали у нее телефоны, я не могла ей дозвониться, не могла узнать, где она находится… Я жила в этом аду три дня. Удерживали ее в гостиницах, прятали. Она была как будто под гипнозом, говорила жуткие вещи, что я ее душила, что я ее запирала на ключ, что я ее грозилась отправить в психушку. Этого не было! Я никогда в жизни не сделала бы такого. Она самое святое, что есть в моей жизни, моя дочь — это моя муза!", — призналась Успенская.

Более того, артистка пригрозила телеканалу судом и уже обратилась за помощью к адвокату.

Напомним, что ранее Любовь Успенская рассказала жуткую историю из своей юности – в 16 лет девушке сделали аборт, после чего началось кровотечение.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Запирала дверь и начинала душить": дочь Любовь Успенской рассказала, какая она на самом деле мать "Мне больно говорить об этом": Любовь Успенская откровенно о болезни дочери Что в райдере Любови Успенской: певица раскрыла неожиданную деталь
шоу биз певица Любовь Успенская дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Дочка Успенської розповіла брудну правду про свою матір
Дочка Успенської розповіла брудну правду про свою матір
Ачма из лаваша - быстро, вкусно и сытно
Ачма из лаваша - быстро, вкусно и сытно
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Велосипедистка дня: звезда глянца и гламура Мел Родригес
Велосипедистка дня: звезда глянца и гламура Мел Родригес
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:24Fun

Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото

Вчера, 18:27Афиша

Взялась за старое: Меган Маркл получила первую работу после переезда из Британии

Вчера, 17:42Шоу-бизнес

Только вдвоем: стало известно о совместных планах Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Вчера, 16:55Шоу-бизнес

Ксения Мишина расставила все точки над "і" в слухах о романе с Владимиром Остапчуком

Вчера, 16:03Психология

Волшебная дата 02.02.2020: как правильно загадать желание, чтобы привлечь удачу

Вчера, 14:32Психология

Зеркальная дата 02.02.2020: что означает и чем опасен этот день февраля

Вчера, 10:52Афиша

Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие песни и цитаты музыканта

Вчера, 10:51Техно

Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео

Вчера, 09:47Fun

2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 07:01Events

День сурка: смешные картинки и поздравления

Вчера, 06:06Психология

Гороскоп на неделю 2 – 8 февраля: все знаки зодиака

1 февраляШоу-бизнес

"Запирала дверь и начинала душить": дочь Любовь Успенской рассказала, какая она на самом деле мать

1 февраляШоу-бизнес

Виктор Павлик женится в четвертый раз: молодая невеста пожаловалась на осуждения людей

1 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов будет позитивный день, а Рыбам – повезет

31 январяПсихология

Високосный 2020 год: главные запреты и суеверия

31 январяFun

"Эти фото – подделка": жертва Холокоста сделала сенсационное заявление

Новости партнеров

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
Ученые назвали продукты, которые разрушают кишечник
Ученые назвали продукты, которые разрушают кишечник
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)