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TAYANNA будет присылать поклонникам личные письма, написанные от руки

Отправить письмо певице и ждать ответ может каждый желающий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak/
TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak/

Сегодня редко кто пишет письма и пересылает открытки. Украинская певица TAYANNA ежедневно получает сообщения в сети от  поклонников со всего мира, но зачастую они теряются из-за большого количества . TAYANNA решила возродить пост-кроссинг и теперь каждый может найти письмо в почтовом ящике своего дома лично написанное певицей.

"Мені пишуть люди з різних країн, різного віку, чоловіки і жінки. Вони діляться своїми успіхами, розповідають про своє життя, повідомляють радісну новину про те, як познайомилися зі своєю другою половинкою і як танцювали перший весільний танець під мою пісню, як діти зробили перші кроки, довіряють свої переживання.

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TAYANNA будет писать письма поклонникам
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak/

Продовжувати я можу нескінченно. Отримуючи такі історії, я відчуваю себе частинкою життя цих людей, а вони стають частиною мого творчого світу. Для того, щоб бути ближче до всіх, я вирішила у вільний час відповідати листами, написаними особисто від руки. Мені здається, в цьому є якась магія і цінність спілкування.  Це такий діалог, який ведеться повільно і довго, але не переривається, а в електронних листах менi замало простору для індивідуальності, мало місця для душi", – комментирует  TAYANNA.

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Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak/

Адрес, куда можно отправить письма, все поклонники певицы смогут найти на официальной странице в Facebook артистки.

Напомним, TAYANNA рассказала об отношениях с бывшим мужем. 

Ранее TAYANNA с Аланом Бадоевым снялась в пикантной фотосессии для мужского журнала.

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письма певица Tayanna
Источник: "Сегодня"
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