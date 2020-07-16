TAYANNA: "Мы с сыном дома ходим голыми!"

Певица сделала откровенное признание, которое шокировало ее поклонников

Популярная украинская исполнительница и телеведущая TAYANNA недавно сделала неожиданное заявление. Во время онлайн-эфира с украинским клубом мам X-Mothers, отвечая на вопрос основательницы клуба Инны Мартынчук о своей недавней фотосессии для мужского журнала XXL, вдруг призналась, что они с шестилетним сыном Даниэлем ходят дома обнаженными.

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"Мы дома с сыном ходим голые. Мы спим голые, сын уже привык видеть голое тело. Мы с кумой берем его в баню, у него нет какого-то ненормального отношения, он все знает, все видел", – сказала подопечная Алана Бадоева.

TAYANNA c сыном Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Певица также подчеркнула, что может перед сыном запросто утром появиться обнаженной: "Я могу голой прийти утром в ванную и почистить зубы. Как ребенок будет относиться, если вы будете ему говорить: "Не ходи голым, оденься!". Он будет думать, что он некрасивый, и ему нужно спрятать свое тело".

Исполнительница хитов "Фантастична жінка" и "Жіноча сила" призналась, что сама долгое время испытывала комплексы.

"Я до 25 лет думала, что Бог меня покарает за то, что я хожу голой по квартире. Но Боженька нас такими сотворил, нечего стыдиться", – говорит артистка.

TAYANNA с сыном Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA уверена, что такое отношение – это пережитки советского прошлого.

"Раньше великие творцы своего времени – Микеланджело, Рафаэль, писали голые тела. Мы пришли в этот свет голыми. В ходе эволюции придумали одежду, чтобы мы не замерзнуть, а сейчас обнаженное тело – это инструмент для самовыражения".

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Артистка считает, что мальчики должны видеть голое тело до 7-8 лет, чтобы потом у них не было психологического шока.

"Если запретить ребенку смотреть на голых женщин, они потом станут извращенцами. Нужно с детства прививать секс-культуру, рассказывать про тело и секс", – заключила Татьяна Решетняк.

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Напомним, недавно TAYANNA снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL. Певица рассказала, что на съемке работал психолог и большая команда стилистов, которые следили за тем, чтобы все было в рамках разумного.

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