Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

TAYANNA: "Мы с сыном дома ходим голыми!"

Сегодня, 19:00

Певица сделала откровенное признание, которое шокировало ее поклонников

Популярная украинская исполнительница и телеведущая TAYANNA недавно сделала неожиданное заявление. Во время онлайн-эфира с украинским клубом мам X-Mothers, отвечая на вопрос основательницы клуба Инны Мартынчук о своей недавней фотосессии для мужского журнала XXL, вдруг призналась, что они с шестилетним сыном Даниэлем ходят дома обнаженными.

"Мы дома с сыном ходим голые. Мы спим голые, сын уже привык видеть голое тело. Мы с кумой берем его в баню, у него нет какого-то ненормального отношения, он все знает, все видел", – сказала подопечная Алана Бадоева.

TAYANNA c сыном
TAYANNA c сыном
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Певица также подчеркнула, что может перед сыном запросто утром появиться обнаженной: "Я могу голой прийти утром в ванную и почистить зубы. Как ребенок будет относиться, если вы будете ему говорить: "Не ходи голым, оденься!". Он будет думать, что он некрасивый, и ему нужно спрятать свое тело".

Исполнительница хитов "Фантастична жінка" и "Жіноча сила" призналась, что сама долгое время испытывала комплексы.

"Я до 25 лет думала, что Бог меня покарает за то, что я хожу голой по квартире. Но Боженька нас такими сотворил, нечего стыдиться", – говорит артистка.

TAYANNA с сыном
TAYANNA с сыном
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA уверена, что такое отношение – это пережитки советского прошлого.

"Раньше великие творцы своего времени – Микеланджело, Рафаэль, писали голые тела. Мы пришли в этот свет голыми. В ходе эволюции придумали одежду, чтобы мы не замерзнуть, а сейчас обнаженное тело – это инструмент для самовыражения".

Артистка считает, что мальчики должны видеть голое тело до 7-8 лет, чтобы потом у них не было психологического шока.

"Если запретить ребенку смотреть на голых женщин, они потом станут извращенцами. Нужно с детства прививать секс-культуру, рассказывать про тело и секс", – заключила Татьяна Решетняк.

INSTAGRAM

Скандалы, в которые были втянуты дети звезды – смотрите видео:

Напомним, недавно TAYANNA снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL. Певица рассказала, что на съемке работал психолог и большая команда стилистов, которые следили за тем, чтобы все было в рамках разумного.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
LOBODA показала стройные ноги и грациозную спину в мини-платье: видео «Тайно просит о помощи»: Бритни Спирс обеспокоила Сеть странными танцами Сын Софии Ротару показал трогательное фото родителей: "Люблю эту фотографию"
певица Tayanna
Реклама

Новости партнеров

Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
76-летняя Небахат Чехре блеснула точеной фигурой в белом наряде
76-летняя Небахат Чехре блеснула точеной фигурой в белом наряде
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:50Food

Алкогольные коктейли с водкой: ТОП-5 простых рецептов

Сегодня, 10:30Афиша

ТОП-5 ролей легендарной украинской актрисы Ады Роговцевой: сегодня ей исполняется 83

Сегодня, 08:15Техно

"Конкорд" 2.0: сверхзвуковой пассажирский лайнер готов разогнаться до 2700 км/ч

Сегодня, 08:00Events

День бухгалтера – 2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

Сегодня, 05:38Психология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов будет насыщенный день, а Близнецам стоит заняться планированием

Сегодня, 05:05Fun

16 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 23:35Events

Оригинальные поздравления с Днем бухгалтера коллегам

Вчера, 15:50Food

"Пина колада": рецепты самого популярного карибского коктейля

Вчера, 11:11Fun

Стал звездой в 11 месяцев: кем вырос "успешный" ребенок-мем, о котором знает весь интернет

Вчера, 07:30Психология

Самый мудрый знак зодиака

14 июляEvents

Когда День бухгалтера в Украине: дата и история праздника

14 июляFood

Коктейль "Голубая лагуна": история, состав и рецепты

14 июляEvents

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

14 июляШоу-бизнес

Найдено тело утонувшей в озере звезды сериала "Хор"

14 июляПсихология

Знаки зодиака с очень сложным характером

14 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужно все распланировать, а Стрельцов ждут проблемы

Новости партнеров

Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
У Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире
У Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Без упереджень. Які знаки зодіаку найлегше погоджуються на інтим
Без упереджень. Які знаки зодіаку найлегше погоджуються на інтим
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук
Митяй з "Сватів" вразив дітьми-красенями
Митяй з "Сватів" вразив дітьми-красенями

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять