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Оля Полякова, NK, DZIDZIO и MONATIK обратились к украинцам с важной просьбой: видео

Украинские артисты записали видеообращение

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:51

Украинские артисты Олег Винник, Оля Полякова, TAYANNA, NK, DZIDZIO и MONATIK продолжают поддерживать Министерство здравоохранения Украины в масштабной информационной кампании против распространения COVID-19. Артисты призывают украинцев оставаться дома во время карантина, заботиться о своем здоровье и при первых симптомах респираторных заболеваний позвонить семейному врачу для определения точного диагноза.

Ролик с украинскими звездами является частью информационной кампании Минздрава Украины против COVID-19. В министерстве призывают потреблять информацию только из надежных источников и соблюдать простые рекомендации, чтобы обезопасить себя от заражения.

Ранее мы писали, что Хайди Клум и Том Каулитц сдали тест на коронавирус и ждут результата на карантине, а Донателла Версаче пожертвовала крупную сумму на борьбу с вирусом в Милане.

Отметим, что украинский певец и фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин попал в больницу Белой Церкви с подозрением на коронавирус. Музыкант даже опубликовал результат теста на COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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