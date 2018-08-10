TAYANNA: об отношениях с мужчинами, роли женщин, концерте Бейонсе и своем первом туре

Певица также рассказала Сегодня.Lifestyle, как проводит свой типичный день

TAYANNA. Фото: Данил Павлов

На днях состоялась премьера нового хита "Певицы года" TAYANNA – "Фантастична жінка". Песня уже успела завоевать сердца многих слушателей.

В интервью Сегодня. Lifestyle TAYANNA рассказала о проблеме дискриминации в отношении женщин, своем типичном дне, туре "Леля", концерте Бейонсе и о многом другом.

Когда и как вы написали песню "Фантастична жінка"? Что вас вдохновило на ее создание?

Песня "Фантастична жінка" не была написана для кого-то определенного. Эта фраза просто пришла мне в голову и я поняла, что она может быть посвящена каждой женщине, не только в нашей стране, но и по всему миру. Считаю, что женщина – это неземное создание. Если она любит, то уже любит всю жизнь, так мужчины не умеют.

Наши женщины в Украине могут все – и зарабатывать деньги, и присматривать за детьми, и любить мужчин, и заниматься бизнесом, достигать успехов, они настолько сильны и разнообразны, но в то же время такие хрупкие. Мне показалось, что песня будет звучать, как гимн именно таким женщинам. После премьеры трека мне очень много женщин написали, что слушая песню, они действительно начинают ощущать себя фантастическими. Они даже напевают ее каждое утро своим мужьям. Мой месседж касается не только женщин, но и мужчин. Многие мужчины мне писали, что благодаря песне поняли, с каким они живут бриллиантом, настоящим счастьем – их любящей женщиной. Ведь любовь – это особенное чувство, оно приходит к тем людям, которые его хотят и заслуживают его.

В своем Instagram вы запустили челлендж. Как пришла идея его создания и какова его главная цель?

Хочется привлечь внимание к песне, чтобы все присоединились и почувствовали себя фантастическими. Чтобы каждая женщина показала, какие у нее есть таланты, предназначение в жизни. Поэтому женщины снимают видео и рассказывают о себе. В конце концов, чтобы было просто весело. К нашему флешмобу присоединились Катя Сильченко, Лиза Юрушева, Аревик Арзурманова, Соломия Витвицкая, Полина Неня, Таня Рубан, Таня Терехова и многие другие.

В рамках челленджа "фантастична жінка", вы написали, что многое успеваете. Как проходит ваш типичный день? Во сколько встаете? Что делаете?

Встаем с сыном в шесть утра, идем бегать, он едет на велосипеде, а я за ним бегу. Потом делаем дома зарядку, завтракаем. Позже приходит няня, а если нет – беру сына везде с собой. Если говорить про стандартный день, то обязательно есть спорт, хореография, занятия по актерскому мастерству, вокалу, студия, репетиции. Дни обычно загруженные, я даже ем в машине. Прихожу домой поздно. С сыном читаем "Гарри Поттера" или смотрим фильм. Но, в целом, каждый день разный. У меня нет таких дней, чтобы я валялась дома и ничего не делала. Такое было только тогда, когда болел Даниэль.

TAYANNA с сыном Даниэлем Фото: Данил Павлов

В Голливуде сейчас активно обсуждают темы защиты прав женщин, роли женщины в мире. В том числе и было создано движение против насилия и унижения. Вы лично сталкивались с дискриминацией и пренебрежительным отношением к себе, как к женщине?

У меня вообще не складывалось с мужчинами раньше, в частности с моим бывшим мужем. Поэтому, я как никто другой знаю, каково это, когда тебя недооценивают и считают никем, когда тобой пользуются, потому что ты любишь, а значит тобой можно "крутить" как угодно. Я знаю, как это больно и неприятно, когда в тебе убивают личность. Наверное, все эти ситуации и сделали меня сильной и сделали женщиной, у которой есть достаточно информации и достаточно мотивации, чтобы рассказывать об этом другим женщинам, чтобы поддерживать их, вдохновлять их. Поэтому я и сочиняю все эти песни, большинство из которых посвящены именно женщинам.

Никогда нельзя смотреть в прошлое и не нужно в ком-то искать счастье, счастье есть в вас. Замечательно, когда вы встретили свою "вторую половинку" и вам хорошо вдвоем, вы идете вместе по жизни. Но быть несчастной и ждать кого-то, кто придет и спасет тебя – не нужно. Поэтому я поняла, что все мужчины в моей жизни, недооценивающие меня, были даны мне для того, чтобы я поняла, что я – личность. Я женщина и могу помогать другим с помощью своих песен.

На ваш взгляд, как помочь этой теме развиваться в Украине? И нужно ли ее развивать?

Мне кажется, что это нужно, сто процентов. В обществе кто-то не может быть слабее, а кто-то сильнее. Должно быть равноправие – энергетическое, умственное. Конечно, женщина должна знать свои функции, а мужчина – свои. Но, унижать женщин, силой или своей значимостью нельзя. Это все глубокая тема, психология. У мужчин, унижающих женщин, присутствуют психологические травмы. Они хотят показать свою значимость. Так выражаются их комплексы. Поэтому эта тема должна выйти на уровень государства. Должны быть определенные учреждения или организации, куда женщина, которую, к примеру, бьет муж-алкоголик, могла бы обратиться за помощью. У нас много таких женщин, которые так живут и боятся обратиться за помощью. У меня, например, на соседнем этаже живет семья и мы слышим крики и ребенка, и мамы. Слышно, что их бьют. Я уже несколько раз вызывала полицию, но она не смогла помочь. Таких ситуаций очень много. Женщина должна чувствовать, что у нее есть поддержка.

TAYANNA Фото: персс-служба

Как вы можете описать понятия "настоящий мужчина и "настоящая женщина"?

Для меня это гармоничные, полноценные и сильные личности, которые могут что-то привнести в мир – эмоции, любовь, какую-то информацию. У них есть своя миссия, они не зависят ни от кого и не сомневаются в том, что они делают в жизни. Они много мечтают и добиваются того, чего хотят.

В комментариях на YouTube многие написали, что уже добавил вашу песню "Фантастична жінка" к себе в плейлист. А что в плейлисте у вас?

Люблю разную музыку, но, честно говоря, слушаю ее мало, так как ее и так хватает в моей жизни (улыбается). Когда приходит время отдохнуть, я просто выключаю все и слушаю тишину, потому что в ней, на самом деле, больше информации, чем в музыке. Но если мне хочется послушать что-то, это зависит от настроения. Люблю Бейонсе, Рианну, Уитни Хьюстон, Селин Дион, Тину Тернер. Нравятся Imagine Dragons, One Republic, Maroon 5.

Планируете клип на песню?

Он уже снят, режиссером клипа выступил Алан Бадоев. Снимали клип в Португалии, на берегу океана. Премьера запланирована на середину августа.

TAYANNA Фото: пресс-служба

В комментариях к песне было также много отзывов из Польши, Португалии и других стран. Не планируете европейский тур?

У меня вообще мечта поехать в мировой тур, собрать стадионы (смеется). Поэтому я думаю об этом. Я не организовываю концерты, а могу только хотеть их. Если есть организаторы в Европе, готовые меня пригласить – я с радостью поеду. Потому что "наші люди є всюди" и мне кажется, что они соскучились по украинской музыке.

Недавно у вас состоялся первый тур – "Леля". Что запомнилось? Были ли сложности?

Мне очень понравилось, тем более, что это был мой первый тур. Я очень переживала, за первую неделю даже похудела на пять килограммов. С одной стороны, ты устаешь физически – едешь в автобусе, не спишь, не ешь, полтора часа концерт, потом интервью и так далее. Но, с другой стороны, когда ты выходишь на сцену, так заряжаешься эмоционально, происходит обмен энергией со зрителями. После концерта у меня было больше сил и той же энергии, чем до него. Поэтому я и не высыпалась, после выступления я не могла заснуть, адреналин зашкаливал. Тур мне очень понравился, и я хочу поехать в еще один, более масштабный.

TAYANNA Фото: пресс-служба

В июле вы побывали в Италии и посетили концерт Бейонсе. Поделитесь эмоциями. Вам понравилось?

Нет слов, чтобы передать мои эмоции. Будто произошел настоящий взрыв, и ты не можешь ничего сказать. Настолько сильная команда, настоящие профессионалы. Смотришь концерт и ловишь себя на мысли, что ты хочешь такой же. Я весь концерт в каждом номере видела себя: вот мне бы таких же бэк-вокалистов, такой же балет, а еще и всех этих музыкантов. Настолько все круто.

TAYANNA, Макс Барских и Алан Бадоев Фото: пресс-служба

Мне кажется, что Бейонсе выходит на каждый концерт и просто кайфует, она не беспокоится о том, как сыграет барабанщик, как работает звукорежиссер. Все не так, как у нас обычно бывает: выходишь на концерт и не можешь расслабиться, потому что ты думаешь – лишь бы не сбился пианист, не выключился пульт, балет не забыл движения. А у Бейонсе настолько все четко. У нас к такому уровню приближается MONATIK. Конечно, не в таком масштабе, но он активно работает. Кроме него еще Макс Барских. Чего только стоит его масштабное шоу "Туманы", которое было представлено прошлой осенью. Прошел почти год, а Макс уже готовится к новому шоу "Семь" в МВЦ. Это украинские артисты, на шоу которых хочется равняться.

Куда бы вы хотели отправиться путешествовать?

Нет определенной страны. Я хочу объездить весь мир. Хочу увидеть айсберги, белых медведей или отправиться в Зимбабве и спеть с местными жителями их национальные песни.