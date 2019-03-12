TAYANNA представила новую песню "Як плакала вона"

Певица представила новую лирическую композицию

TAYANNA представила новую песню "Як плакала вона" Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская певица TAYANNA представила новую чувственную украиноязычную песню "Як плакала вона". Артистка анонсировала премьеру на своей странице в Instagram и рассказала, о чем на самом деле ее новая композиция.

"Бывает ли у вас такое, что вы ложитесь спать у любимого, не решив проблему, не рассказав о своей обиде, и тогда вы упорно выдавливаете из себя слезу, чтобы она капнула ему на руку, и может тогда он спросит, что случилось. Но мужчины молчат, делают вид, что ничего не происходит, молчит потому упрямый и гордый, как и ты. Относитесь ко всему проще. Лучше целуйтесь перед сном и будьте счастливы. Танцуйте!", – написала TAYANNA.

Отметим, премьера песни "Як плакала вона" уже состоялась на iTunes, Google Play и других стриминговых сервисах.

К слову, недавно TAYANNA отыграла первый сольный концерт в Киеве. Сегодня.Lifestyle рассказали, как это было.

Ранее мы писали, что украинская группа The Hardkiss презентовала новый чувственный клип.

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