TAYANNA представила новую песню "Як плакала вона"
Певица представила новую лирическую композицию
Украинская певица TAYANNA представила новую чувственную украиноязычную песню "Як плакала вона". Артистка анонсировала премьеру на своей странице в Instagram и рассказала, о чем на самом деле ее новая композиция.
"Бывает ли у вас такое, что вы ложитесь спать у любимого, не решив проблему, не рассказав о своей обиде, и тогда вы упорно выдавливаете из себя слезу, чтобы она капнула ему на руку, и может тогда он спросит, что случилось. Но мужчины молчат, делают вид, что ничего не происходит, молчит потому упрямый и гордый, как и ты. Относитесь ко всему проще. Лучше целуйтесь перед сном и будьте счастливы. Танцуйте!", – написала TAYANNA.
Отметим, премьера песни "Як плакала вона" уже состоялась на iTunes, Google Play и других стриминговых сервисах.
К слову, недавно TAYANNA отыграла первый сольный концерт в Киеве. Сегодня.Lifestyle рассказали, как это было.
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