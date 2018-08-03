TAYANNA представила новую песню и рассказала о "фантастической женщине" 21-го века
Певица также дала откровенное интервью Алану Бадоеву
3 августа в iTunes состоялась самая ожидаемая музыкальная премьера певицы TAYANNA "Фантастическая женщина". По случаю выхода трека известный режиссер и продюсер Алан Бадоев взял интервью у TAYANNA, в котором украинская поп-звезда рассказывает о том, что ее вдохновило на написание песни "Фантастическая женщина":
- Что самое ценное ты могла бы отдать своему мужу?
- Своему мужу я могла бы отдать то, чего он заслуживает – мою любовь.
- Чувствуешь ли ты себя красивой?
- Я не знаю, чувствую ли себя красивой, но об этом мне говорят мужчины, поэтому, наверное, да.
- Какая она – женщина 21 века?
- Сейчас настало время для "фантастической женщины". Было мало настоящих женщин, было мало свободных, сильных, энергетически заряженных личностей – "фантастических женщин". А теперь их стало больше, и я уверена в том, что сегодня время той "фантастической женщины", которая несет в себе все стихии природы, которая является олицетворением самого понятия "женщина". Настоящая женщина.
- Как распознать счастливую женщину?
- Мне кажется, что у счастливой женщины горят и светятся глаза.
- Как выглядит красивая женщина?
- Красивая женщина – это та, которая излучает свет.
- Чувствуешь ли ты себя свободной?
- Или я свободна? Я думаю, можно сказать, что свободна. Свобода для меня – это творчество, это вдохновение. Мне кажется, что свобода – это синоним слова люблю, потому что у них нет границ: ни в свободе, ни в любви.
- Кто делает тебя счастливым?
- Я счастлива сама по себе, от того, что я осознаю, насколько прекрасна моя жизнь. У меня здоровый прекрасный сын, все мечты мои осуществляются, меня окружают прекрасные люди, и я считаю, пока человек сам не научится быть счастливым, то этого никто не сможет за него сделать.
- Можно ли носить настроение, как платье?
- Женщине можно все. Мне кажется, что женщина настолько интересна и разнообразна, что настроение ее можно носить действительно, как платье, и менять его каждый день или даже несколько раз в день.
- Ты счастливая женщина?
- Да, я счастливая женщина.
- Кто такая "фантастическая женщина"?
- Фантастичная женщина – это та, которая много фантазирует, много мечтает и идет за своими мечтами, достигает своей цели, радуется каждому дню, и она является частью природы, в ней есть все стихии.
- Какой аромат у счастья?
- Думаю, это аромат полевых цветов.
- Секс для тебя это ...?
- Это запах тела любимого человека.
- Какой запах в влюбленности?
- Для меня запах влюбленности – это аромат кофе, хвойного леса. А еще – это запах мокрого асфальта и утренней росы.
Ранее TAYANNA взбудоражила соблазнительным тизером своего хита. Напомним также, Татьяна Решетняк уже публиковала несколько откровенных фото в купальнике.