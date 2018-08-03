TAYANNA представила новую песню и рассказала о "фантастической женщине" 21-го века

Певица также дала откровенное интервью Алану Бадоеву

TAYANNA. Фото: пресс-служба

3 августа в iTunes состоялась самая ожидаемая музыкальная премьера певицы TAYANNA "Фантастическая женщина". По случаю выхода трека известный режиссер и продюсер Алан Бадоев взял интервью у TAYANNA, в котором украинская поп-звезда рассказывает о том, что ее вдохновило на написание песни "Фантастическая женщина":

- Что самое ценное ты могла бы отдать своему мужу?

- Своему мужу я могла бы отдать то, чего он заслуживает – мою любовь.

- Чувствуешь ли ты себя красивой?

- Я не знаю, чувствую ли себя красивой, но об этом мне говорят мужчины, поэтому, наверное, да.

- Какая она – женщина 21 века?

- Сейчас настало время для "фантастической женщины". Было мало настоящих женщин, было мало свободных, сильных, энергетически заряженных личностей – "фантастических женщин". А теперь их стало больше, и я уверена в том, что сегодня время той "фантастической женщины", которая несет в себе все стихии природы, которая является олицетворением самого понятия "женщина". Настоящая женщина.

- Как распознать счастливую женщину?

- Мне кажется, что у счастливой женщины горят и светятся глаза.

- Как выглядит красивая женщина?

- Красивая женщина – это та, которая излучает свет.

- Чувствуешь ли ты себя свободной?

- Или я свободна? Я думаю, можно сказать, что свободна. Свобода для меня – это творчество, это вдохновение. Мне кажется, что свобода – это синоним слова люблю, потому что у них нет границ: ни в свободе, ни в любви.

- Кто делает тебя счастливым?

- Я счастлива сама по себе, от того, что я осознаю, насколько прекрасна моя жизнь. У меня здоровый прекрасный сын, все мечты мои осуществляются, меня окружают прекрасные люди, и я считаю, пока человек сам не научится быть счастливым, то этого никто не сможет за него сделать.

- Можно ли носить настроение, как платье?

- Женщине можно все. Мне кажется, что женщина настолько интересна и разнообразна, что настроение ее можно носить действительно, как платье, и менять его каждый день или даже несколько раз в день.

- Ты счастливая женщина?

- Да, я счастливая женщина.

- Кто такая "фантастическая женщина"?

- Фантастичная женщина – это та, которая много фантазирует, много мечтает и идет за своими мечтами, достигает своей цели, радуется каждому дню, и она является частью природы, в ней есть все стихии.

Фото: пресс-служба

- Какой аромат у счастья?

- Думаю, это аромат полевых цветов.

- Секс для тебя это ...?

- Это запах тела любимого человека.

- Какой запах в влюбленности?

- Для меня запах влюбленности – это аромат кофе, хвойного леса. А еще – это запах мокрого асфальта и утренней росы.

Ранее TAYANNA взбудоражила соблазнительным тизером своего хита. Напомним также, Татьяна Решетняк уже публиковала несколько откровенных фото в купальнике.