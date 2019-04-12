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TAYANNA призналась, почему плачет по ночам

Певица также рассказала о своей новой песне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
TAYANNA
TAYANNA
Фото: пресс-служба канала "Украина"

В воскресенье, 28 апреля, телеканал "Украина" покажет большой праздничный концерт "Весенняя музыкальная платформа", в котором примут участие известные украинские исполнители. За кулисами артисты делились интересными новостями – в частности, певица TAYANNA рассказала о том, почему порой не спит ночью и плачет.

Популярная певица призналась, что личные драмы передает в песнях и рассказала о том, как женщины порой манипулируют мужчинами. "У всех такое случается: обиделась, начинаешь плакать, и думаешь... Да, сейчас потечет слеза, он почувствует, поймет что я расстроена и спросит, в чем дело. Да, все мы женщины, порой используем такие хитрости. И я так же иногда могу заплакать, хотя мой парень, я знаю, не спит, и чувствует... он меня почему-то никогда не спрашивал, почему я плачу", – рассказала TAYANNA журналистам канала "Украина".

TAYANNA
TAYANNA
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Результатом таких переживаний стала песня "Как плакала она": "Все, о чем я пою – это реальные эмоции и переживания. Моя новая песня как раз о том, как мы порой молчим об обидах, не можем высказать, давим ту слезу, чтобы нас пожалели, спросили о том, что случилось".

Кроме TAYANNA, весенним настроением со сцены "Музыкальной платформы" с телезрителями канала "Украина" поделятся Олег Винник, ALEKSEEV, Сергей Бабкин, Michele Andrade, Alyosha, Светлана Тарабарова, Злата Огневич, Ольга Цибульская и многие другие артисты.

К слову, недавно TAYANNA отыграла первый сольный концерт в Киеве. Сегодня.Lifestyle рассказали, как это было.

О том, как прошел концерт TAYANNA в Киеве, смотрите видео ниже:

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певица Tayanna
Источник: Сегодня
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