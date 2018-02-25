TAYANNA прокомментировала свой проигрыш на национальном отборе Евровидения

Сегодня, 14:03

TAYANNA получила высший бал от жюри

фото: Данил Павлов

Певица TAYANNA прокомментировала на странице в Instagram свое поражение в финале Нацотбора на Евровидение-2018Победителя Нацотбора выбирали члены жюри – Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken), а также зрители путем голосования.

TAYANNA получила высший бал от жюри (6), а от зрителей – 4.

TAYANNA – единственная участница финала национального отбора на Евровидение, которая исполняла украиноязычную песню.

"Ні одна поразка мене не покладе на коліна. Я падаю на них тільки від щастя сама. В моєму житті кожного дня з'являється те, про що я мріяла і мрію. Це магія...Я зрозуміла цінність людей котрі вірять в мене і люблять мене. Я полюбила себе – ту яку мене не знав ніхто навіть я. Я знайшла свій шлях і він настільки різнобарвний і наповнений подіями ,що я не помічаю темних плям на ньому а бачу тільки світло і це світло даруєте мені ви всі. Ви знаєте хто ви для мене, а я буду для вас творити, те що мені дає Бог!", – поделилась певица.

Напомним, в финале Нацотбора победил MELOVIN.
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