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TAYANNA рассказала, для кого пишет песни

Каждая композиция TAYANNA – это определенная личная история в стихах и музыке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
TAYANNA Фото: пресс-служба
TAYANNA
Фото: пресс-служба

В воскресенье, 28 апреля, в 23:00 телеканал "Украина" покажет большой праздничный концерт "Весенняя музыкальная платформа", в котором примут участие известные украинские исполнители. За кулисами артисты делились интересными деталями своей жизни – в частности, певица TAYANNA призналась, как пишет собственные песни.

Каждая песня певицы быстро находит отклик в сердцах поклонников. Впрочем, как оказалось, никакого коммерческого расчета в песнях нет, рассказала TAYANNA журналистам канала "Украина":

"Как можно писать песню из расчета, что – вот, например, лето – надо что-то танцевальное. Или – а вот буду и так, чтобы было популярнее? Так в творчестве невозможно. У меня так: приходят какие-то ситуации, я их проживаю, и в результате пишется песня. И я как проводник для женщин: вместе со мной они, через мои песни, двигаются из одного состояния или этапа в другой. Поэтому песня ко мне приходит в определенном образе – я ее записываю, и все. Каждая моя композиция – это определенная история в стихах и музыке".

Кроме TAYANNA, весенним настроением со сцены "Музыкальной платформы" с телезрителями телеканала "Украина" поделятся Олег Винник, ALEKSEEV, Сергей Бабкин, Michele Andrade, Alyosha, Светлана Тарабарова, Злата Огневич, Ольга Цибульская и многие другие артисты.

Смотрите большой концерт "Музыкальная платформа" в воскресенье, 28 апреля, в 23:00 на телеканале "Украина".

Ранее TAYANNA рассказала об отношениях с бывшим мужем.

Также смотрите видео о закулисье "Музыкальной платформы":

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