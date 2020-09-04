TAYANNA рассказала, почему не сложились ее новые отношения

Артистка состояла в отношениях с экс-возлюбленным около года

Певица TAYANNA долгое время ничего не рассказывала о личной жизни после расставания с отцом своего ребенка. Сейчас артистка призналась, что снова была влюблена, рассказала, кто этот мужчина, и почему у них не сложились отношения.

"Этот мужчина – друг моего дизайнера. К сожалению, у него совсем другие приоритеты в жизни. Поэтому мы немного не сошлись характерами, вот и все", – поделилась TAYANNA в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

По словам певицы, они были вместе около года.

"Сначала мы встречались, потом и жили вместе", – сказала TAYANNA.

Певица TAYANNA Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Сегодня сердце звезды занято только любовью к самому близкому человеку. У певицы подрастает 8-летний сын, который ее во всем поддерживает. Мальчик в этом году пошел в третий класс.

"У нас частная школа, и у него в классе около 10 детей. Поэтому они будут рассажены по нормативам, будут сидеть через парту, не слишком близко. И будут приходить в школу в маске, уходить из школы в маске. И соблюдать все превентивные меры", – поделилась подробностями обучения сына в условиях пандемии певица.

TAYANNA преодолела аэрофобию – смотрите видео:

Ранее TAYANNA призналась, что они с сыном Даниэлем иногда ходят дома обнаженными. Кроме этого, TAYANNA снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL.

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