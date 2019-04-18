TAYANNA рассказала, в чем секрет ее стройной фигуры

Певица призналась, чем питается и что исключила из своего рациона

TAYANNA Фото: пресс-служба канала "Украина"

В воскресенье, 28 апреля, в 23:00 телеканал "Украина" покажет большой праздничный концерт "Весенняя музыкальная платформа", в котором примут участие известные украинские исполнители. За кулисами артисты делились интересными деталями своей жизни – в частности, певица TAYANNA рассказала, как ей удается сохранять отличную фигуру.

Популярная певица призналась, что главный секрет стройности заключается в принципах питания.

"Я не придерживаюсь поста специально, но уже много лет питаюсь в основном растительной пищей – овощи, фрукты, иногда рыба. Заметила, что в таком режиме питания чувствую себя намного легче – ведь ем в основном то, что быстро усваивается", – рассказала TAYANNA журналистам канала "Украина".

TAYANNA Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Также, по словам певицы, очень важно качество продуктов:

"Стараюсь не переедать – и всем советую. К сожалению, когда я на гастролях, часто нет возможности питаться полноценно и качественно. Но тоже нашла выход: например, перекусы заменяю фруктовыми батончиками, которые можно купить практически на каждой заправке"

Кроме TAYANNA, весенним настроением со сцены "Музыкальной платформы" с телезрителями канала "Украина" поделятся Олег Винник, ALEKSEEV, Сергей Бабкин, Michele Andrade, Alyosha, Светлана Тарабарова, Злата Огневич, Ольга Цибульская и многие другие артисты.

Напомним, TAYANNA представила песню, с которой должна была выступить на Нацотборе на "Евровидение".

Кроме этого, TAYANNA представила новую песню "Як плакала вона".

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