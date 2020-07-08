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TAYANNA снялась обнаженной в пикантной фотосессии для мужского глянца – фото

Сегодня, 13:59

Артистка очаровала фанатов нежными и сексуальными образами

Популярная певица TAYANNA стала героиней второй digital-обложки нового номера мужского журнала XXL и приняла участие в эротической фотосессии в соблазнительных образах. В своем Instagram-аккаунте певица поделилась завораживающими кадрами новой фотосессии, в которой позировала обнаженной.

Tayanna в фотосессии для XXL
Tayanna в фотосессии для XXL
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

На фотографиях артистка предстала в минималистических летних нарядах, а также полностью обнаженной, прикрыв фигуру лишь одним цветком. Поклонники певицы вновь восхитились ее изумительной фигурой, а сама TAYANNA призналась, что счастлива как женщина.

"Еще с раннего детства, я ловила себя на мысли, что поднимала глаза в небо и шепотом благодарила за то, что я девочка. С тех пор мало, что изменилось в этом плане, разве что из девочки я выросла в женщину: сильную и нежную, счастливую и со своими взглядами на жизнь", – рассказала TAYANNA в интервью для журнала XXL.

В интервью певица также назвала десять своих жизненных правил, среди которых: быть в моменте, не спешить, всегда пробовать новое, помнить о благодарности, эмоциональности в похвале и деликатносте в критике, а еще не бояться говорить "нет".

"Один день в неделю делать остановки, замедляться, прекращать общение и быть наедине с собой и дальше следовать светлому лучу, по которому ведет жизнь. Как описывается в песне "Вийди на світло" из моего нового EP : "Зупинись послухай тишину, запитай, що сталося з тобою. Що знайшов, що втратив на шляху. Кому винен любов, а кому нічого"", – описала Tayanna одно из своих правил в своем Instagram-аккаунте.

A post shared by TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) on

"Сегодня, как никогда, женщина должна уметь чувствовать свою красоту. Нашей воле, энергии и мастерству подвластно все, мы проецируем красоту вокруг – нежностью меняем мир. Нужно работать над своим внутренним и внешним миром, чтобы быть примером своим детям, своим поклонникам и даже тем, кто не любит тебя. Я, как и многие женщины, ежедневно выстраиваю свою жизнь, становлюсь сильнее и открытие", – поделилась Tayanna в интервью.

Tayanna в фотосессии для XXL
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak
Tayanna в фотосессии для XXL
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak
Tayanna в фотосессии для XXL
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak
Tayanna в фотосессии для XXL
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak
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В прошлом месяце TAYANNA выпустила новый мини-альбом "Жіноча сила".

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