"Тайно просит о помощи": Бритни Спирс обеспокоила Сеть "странными" танцами

Поклонники забили тревогу из-за необычных движений артистки

Известная американская певица Бритни Спирс удивила своих поклонников танцами, видео с которыми она опубликовала у себя в Instagram. На видеороликах поп-звезда исполняет быстрые движения под песню Рианны Never Ending ("Нескончаемо") и Билли Айлиш Bury a friend ("Похоронить друга").

Фанаты Бритни отметили, что движения их кумира "довольно странные". Многие уверены, что таким образом Спирс тайно просит о помощи у мира, и сообщает, что она может находиться в опасности. Некоторые поклонники певицы заявили, что в комментариях оставляли вопросы Бритни о "скрытых символах в танце" и интересовались у артистки, все ли у нее в порядке, но их сообщения сразу же удаляли.

Один из подписчиков Бритни отметил, что в начале артистка показывает руками символы, соответствующие просьбе позвонить в службу спасения США – 911.

INSTAGRAM

"Что за странный танец? Ты что-то пытаешься нам сказать?", "Кто-нибудь знает язык жестов?", "Бритни, что происходит? Я никогда раньше не видела такие движения", "Пожалуйста, скажите, что происходит? Мне страшно за Бритни", – написали поклонники артистки в комментариях.

Скриншот: instagram.com/britneyspears

Ранее у Бритни Спирс были проблемы психологического характера, а также проблемы с алкоголем и наркотиками. Весь мир помнит, как артистка побрилась наголо из-за нервного срыва, а также судебные разбирательства об опеке над ее детьми.

"Нужны ли лишние слова? Билли, я знаю, что должна сделать прическу и макияж, но я просто хочу танцевать", – подписала видео Бритни.

INSTAGRAM

Бритни Спирс снова собралась под венец – смотрите видео:

Ранее Бритни Спирс представила первый за четыре года релиз – песню Mood Ring.

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