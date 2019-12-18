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Эксклюзив

Тайны психологии: о чем говорят откровенные посты Насти Каменских и alyona alyona в Instagram

Узнайте, почему украинские певицы публикуют откровенные фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:04
alyona alyona и Настя Каменских
alyona alyona и Настя Каменских
Фото: Instagram.com

Одна из самых популярных и сексуальных певиц украинского шоу-бизнеса Настя Каменских регулярно публикует на своей странице в Instagram откровенные фотографии, на которых демонстрирует обнаженное тело. Многие психологи уверяют, что подобное поведение в социальной сети служит инструментом для привлечения ухажеров. Но этой весной NK вышла замуж за украинского рэпера Потапа и не нуждается в знакомствам. Так почему артистка продолжает публиковать столько откровенные снимки?

Смотрите также интервью с Настей Каменских о личной жизни:

Сегодня.Lifestyle поинтересовался у ведущего украинского психолога и писательницы Анны Богинской, что скрывается за публикациями звезды и почему NK так любит демонстрировать свои формы. Отметим, что автор бестселлера "Жить жизнь" Анна Богинская считается настоящим "сканером человеческих душ" и за считанные минуты может "раскусить" поведение любого человека.

"80% девушек, которые публикуют обнаженные тела, торгуют своим телом. У Насти Каменских, которая замужем, другая проблема. На протяжении многих лет она боролась с лишним весом и прятала тело, а теперь наконец-то она привела себя в идеальную форму и как ребенок ждет похвалы от окружающих. Страшнее наоборот, когда сильно много лишнего вес, но человек выставляет это и говорит о любви к себе", – пояснила Анна.

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

И если Каменских активно занимается спортом и делится результатами с подписчиками, то еще одна украинская певица alyona alyona наоборот заявляет поклонникам, что принимает себя такой, какая она есть. Она также без стеснения публикует фотографии на своей странице в Instagram.

alyona alyona
alyona alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Я не верю в это. Человек, который любит себя, не может позволить себе употреблять вредную еду. Это прикрытие собственных комплексов. Но я против клише, считаю, что нет понятия "правильный вес". Человеку должно быть физически комфортно. Быть публичным – не означает тотальное счастье и отсутствие комплексов. У каждого свои проблемы", – рассказала Богинская.

Также в эксклюзивном интервью Анна Богинская поделилась знаниями, как распознать манипулятора и не попасться в ловушку своих страхов.

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шоу-бизнес певицы Настя Каменских alyona alyona
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