Те еще транжиры. Меган Маркл и принц Гарри потратили самую крупную сумму из королевской казны

Букингемский дворец опубликовал ежегодный финансовый отчет

Букингемский дворец обнародовал ежегодный финансовый отчет, в котором сообщается, что последний официальный тур Гарри и Меган в качестве членов королевской семьи обошелся британским налогоплательщикам в 245 тысяч фунтов стерлингов. Скандально известная пара, подписавшая контракт с Netflix, потратила больше всех денег, в сравнении с остальными членами королевской семьи.

Напомним, что в прошлом году Меган и Гарри отправились в тур по Африке. Королевские отчеты показывают, что 245 643 фунта стерлингов было потрачено на регулярные рейсы и частный самолет для пары и ее окружения, пишет Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Второе место в списке занял принц Чарльз. Он потратил 210 тысяч фунтов стерлингов из британского бюджета на свой двухдневный визит в Оман в 2019 году.

Еще меньше трат у Кейт Миддлтон и принца Уильяма – их перелет в Пакистан обошелся в 117 тысяч фунтов стерлингов.

Почему Меган Маркл поссорилась с Кейт Миддлтон, смотрите в сюжете:

Недавно герцоги Сассекские выступили на телевидении в США. Меган и Гарри появились в эфире телеканала ABC в рамках проекта журнала Time "100 самых влиятельных людей мира".

В своем видеообращении бывшая актриса призвала сограждан голосовать на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в ноябре.

Ранее мы писали, что в США создали петицию против Меган Маркл и принца Гарри.

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