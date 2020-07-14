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"Тебе платят за то, что ты хранишь секреты": Алла Костромичева раскрыла, почему модели много зарабатывают

Сегодня, 18:15

Украинская модель призналась, что не тратит свои большие гонорары просто так

Знаменитая модель и ведущая реалити-шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева стала гостьей программы Маши Ефросининой "Экзамен на откровенность" и дала откровенное интервью. Так, Алла Костромичева призналась, что карантин спас ее брак, а еще рассказала о заработке моделей и своем отношении к дорогим покупкам.

Алла Костромичева уже более 14 лет принимает участие в модных показах, рекламных кампаниях известных брендах и планирует выйти на подиум даже в 80 лет. Однако, Алла сильно отличается от других моделей своим подходом к финансам и рациональным отношением к покупкам.

Алла Костромичева
Алла Костромичева
Фото: instagram.com/alla

В интервью Маше Ефросининой Алла призналась, что может приобрести дорогую вещь известного бренда, но только если она ей действительно нравится и будет использоваться ею долгое время. Модель предпочтет путешествие в экзотическую страну или же дорогой подарок своему мужу, Джейсону Капоне.

Модель прокомментировала и финансовый аспект своей работы.

"Тебе платят за то, что ты поддерживаешь образ, тебе платят за то, что ты хранишь секреты, за то, что ты терпишь отношение, терпишь все эти перелеты и ненормированные часы", – сказала Алла Костромичева.

Алла Костромичева рассказала, что в работе моделям необходимо принимать "правила игры" и приспосабливаться к сотрудничеству со многими людьми, у которых завышенное самомнение.

"Когда я нахожусь на съемочной площадке, я принимаю все, что там происходит. Я не отстаиваю свои права. Например, это касается очень часто визажа, волос, образов", – сказала Алла Костромичева, добавляя, что не успевает оценивать, нравится ли ей самой результат.

Ранее Алла Костромичева рассказала о материнстве.

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