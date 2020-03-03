Встреча продлилась 4 часа: Елизавета II провела личный разговор с принцем Гарри

Королева заявила, что герцогу всегда рады в Лондоне

Принц Гарри, который недавно прилетел в Лондон, встретился со своей коронованной бабушкой Елизаветой II. Члены королевской семьи провели личную беседу, в ходе которой Ее Величество заявила, что герцога всегда "ждут с распростертыми объятиями".

Елизавета II и принц Гарри Фото: Getty Images

По информации издания The Sun, первая встреча королевы и ее внука после раскола в королевской семье состоялась в Виндзорском замке и продлилась четыре часа. Ее Величество весьма расстроена решением принца Гарри выйти из семьи и сложить свои полномочия. Но она напомнила внуку, что он всегда может вернуться из Северной Америки в Британию.

"Если вы с женой вдруг передумаете, вас всегда ждут в Великобритании с распростертыми объятиями. Помни, тебе здесь всегда рады", – заверила Елизавета II.

В ходе общения с принцем Гарри королева добавила, что скучает по своему правнуку Арчи Харрисону и хотела бы видеть его намного чаще. Отметим, что Меган Маркл вскоре также посетит Лондон, но собирается прилететь без сына. Таким поступком королева весьма огорчена, ведь она надеялась увидеть правнука.

31 марта принц Гарри и Меган Маркл окончательно сложат полномочия. Детали в сюжете:

Ранее мы писали о том, что охрана Меган Маркл и принца Гарри удерживается за счет баснословной суммы. На прошлой неделе полиция Канады сделала заявление о том, что прекращает оказывать меры безопасности бывшим герцогам Сассекским с 31 марта.

Напомним также, что принц Гарри и Меган Маркл выступили против решения Елизаветы ІІ.

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