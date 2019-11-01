Телеканал "Украина" готовит грандиозное новогоднее шоу

Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности

MELOVIN Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

31 декабря телеканал "Украина" приглашает всех зрителей встретить Новый 2020-й год в компании любимых артистов и ведущих. Вместе с масштабным новогодним шоу "Привіт, 20-ті!" украинцы проживут самые теплые и яркие моменты встречи нового десятилетия.

Звездные истории новогодних афер – смотрите видео:

Новогодний вечер зрители телеканала "Украина" проведут в компании 30-ти топовых украинских артистов. Их песни обретут новый блеск, а номера подчинятся невероятной атмосфере Новых 20-х. Любимые хиты, эффектные постановки, зажигательные танцы и искренние поздравления от звезд создадут неповторимое праздничное настроение.

"Для миллионов телезрителей стало хорошей традицией встречать Новый год с телеканалом "Украина". Мы готовим грандиозное шоу, которое станет идеальным аккомпанементом новогоднего веселья", – комментирует директор Департамента развлекательных программ телеканала "Украина" Анатолий Сябро.

Режиссером-постановщиком проекта стал Герман Ненов, который раньше работал над новейшим супершоу "Дивовижні люди" для телеканала "Украина". Для каждого артиста команда проекта готовит яркие и запоминающиеся постановки.

Режиссер-постановщик Герман Ненов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности. Массовые номера с участием более полусотни человек. Многие номера будут весьма рискованны и даже опасны! – интригует режиссер-постановщик проекта Герман Ненов. – Например, MELOVIN будет гореть в огненном кольце. Одна известная артистка прилетит на огромной звезде, кто-то будет парить на парашюте, а для одного харизматичного певца готовится огромная декорация в виде большого трона, от которого идут стрелы Купидона".

Имена всех артистов, которые примут участие в праздничном шоу, телеканал "Украина" раскроет вскоре. Съемки состоятся в начале ноября. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media. Увидеть программу в эфире канала "Украина" зрители смогут в новогодний вечер.

Напомним, телеканал "Украина" – лидер зрительских симпатий сентября.

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